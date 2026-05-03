İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bugün askeri sınırlar içinde kalan bir yamaçta yer alan Aya Triada Manastırı, kentin çok bilinmeyen ama dikkat çeken yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Zamanla unutulmuş gibi görünse de, bu yapı bir dönemin sosyal ve dini hayatına yön veren önemli merkezlerden biriydi.

1898’de başlayan bir hikâye

Bayraklı’da bulunan manastır, 29 Ağustos 1898 tarihinde kapılarını açtı. Dönemin yerli Rum halkı için büyük anlam taşıyan yapı, sadece ibadet edilen bir alan değildi. İçerisinde yer alan ayazma, öğretmen ve iki sınıflı okul ile birlikte adeta küçük bir yaşam alanı oluşturuyordu. Bu yönüyle dini ve eğitsel işlevi bir arada barındırıyordu.

Bölgenin sosyal hayatı burada şekillendi

Manastırın inşasının ardından çevredeki yaşam da hareketlendi. İzmir, Karşıyaka ve çevre köylerden gelen Rum topluluklar yılın belirli dönemlerinde burada bir araya geliyordu. Dini bayramlar, geleneksel kutlamalar ve özellikle anlatılan uçurtma şenlikleri, burayı sadece bir ibadet yeri olmaktan çıkarıp bir buluşma noktasına dönüştürdü. O günlerin canlılığı, bugün yerini sessizliğe bırakmış durumda.

Gelenekler ve ritüeller unutulmadı

Aya Triada çevresinde yapılan etkinlikler sadece dini törenlerle sınırlı değildi. Paskalya döneminde düzenlenen ritüeller dikkat çekiyordu. Gece saatlerinde sandallarla denize açılan topluluklar, renkli yumurta kabuklarını toprağa gömerek bereket dileklerinde bulunuyordu. Bu tür gelenekler, bölgenin kültürel zenginliğini ortaya koyan önemli detaylar arasında yer alıyordu.

Manastırın bulunduğu geniş arazi, bir dönem İtalyan kökenli Bill Stano ve ailesine ait bir çiftlikti. Deniz kıyısından Alurca Köyü’ne kadar uzanan bu verimli topraklar, uzun yıllar boyunca kullanıldı. Çiftlik içinde yer alan küçük Ortodoks kilisesi ise büyük Aya Triada Kilisesi’nde yapılan dini törenlerin devam ettiği bir alan olarak öne çıktı. Bu durum, dini yaşamın sürekliliğini sağlayan unsurlardan biri oldu.

Askeri alana dönüşen topraklar

Stano ailesinin yaşadığı bu geniş alan, 1939 yılı öncesinde askeri amaçlarla satın alındı. Böylece bölgenin kimliği tamamen değişti. Sivil hayatın yerini askeri düzen aldı. Bugün de manastır ve çevresi, Ege Deniz Bölge Komutanlığı sınırları içinde bulunuyor.

Bugün Aya Triada Manastırı’na ulaşmak mümkün olmasa da, yapı hâlâ geçmişin izlerini taşıyor.