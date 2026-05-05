Son Mühür- Dünyanın en zorlu açık su serüvenlerinden biri kabul edilen Ocean's 7'yi tamamlayan ilk ve tek Türk yüzücü Bengisu Avcı'nın mücadelesi, Avustralya yapımı "Don't Be Prey" adlı belgesele konu oldu. Yedi yıllık maratonu anlatan yapımın İrlanda'nın Belfast kentindeki prömiyerine İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı da katıldı.

Başka hikayelere de yer verildi

Jeff Tseng'in yönetmen koltuğunda oturduğu projede; Mark Sowerby, Tim Denyer, Joanne Norman, Jamie Mackay ve Paul Leonard gibi açık su yüzme dünyasının önde gelen isimlerinin hikayelerine yer verildi. Gold Coast Film Festivali'nin kapanış filmi seçilen belgesel, Queens University'de izleyiciyle buluştu. Gösterimin ardından düzenlenen soru-cevap oturumunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Avcı, yaşadığı deneyimleri aktardı.

Hedeflerine ulaşmış bir sporcu

Bengisu Avcı, filmde anlatılan sürecin zorluklarına vurgu yaparak, "Beş kıta ve dünyanın en tehlikeli yedi kanalında, Everest kadar zorlu bir mücadele veriliyor. Kafes veya dalış kıyafeti yok, sadece insan ve doğa var. 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçişimle başlayan yolculuğum, Cebelitarık ve zehirli denizanası temasıyla karşılaştığım Molokai parkuru üzerinden filmde işlendi" dedi. Çanakkale'deki çekimlerin henüz Ocean's 7'yi bitirmediği bir dönemde yapıldığını belirten Avcı, hedefine ulaşmış bir sporcu olarak Belfast'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şu sıralar Avustralya'da izleyiciyle buluşan belgeselin, ilerleyen günlerde Türkiye'de de gösterime girmesi için çalışmalar devam ediyor.