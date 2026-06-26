Son Mühür/Hüseyin Demir FIBA 20 yaş altı erkekler Avrupa Şampiyonası’nda milli takımımızda forma giyen İzmir Batu Eryurtlu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Mavişehir Spor Kulübü’nün altyapısından yetişen, Manisa Basketbolda Süper Lig’de boy gösteren 2006 jenerasyonunun parlayan yıldızı ay-yıldızlı formayla madalya hedefliyor. Başantrenör Serhan Kavut ile milli takımda görev alan genç basketbolcu sezon değerlendirmesinde bulunurken kariyer hedef ve planlarını anlattı.

“Maksimum katkı vermeye çalıştım”

Sezon değerlendirmesinde bulunan İzmirli basketbolcu Batu Eryurtlu, “Sezona Sırp antrenör Oliver Kostic ile başladık. Sezon başı istediğimiz gibi gitmedi. Ardından Serhan ağabeyin gelmesiyle birlikte, hedef maçların tamamını kazanarak ve üstüne elde ettiğimiz ekstra galibiyetlerle takım içindeki hava ve ligdeki sıralama açısından bütün takıma olumlu bir etki yarattı. Süper Lig’deki ilk sezonumda, hem antrenmanlarda hem maçlarda aldığım süre boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya; hem savunmada hem hücumda takıma verebildiğim maksimum katkıyı vermeye çalıştım” diye konuştu.

“Baskı altında doğru karar”

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk sezonunda baskı altında doğru kararlar alabildiğini, şutunu geliştirmek istediğini belirten Eryurtlu, “Basketbol Süper Ligi’nin kalitesinden dolayı hücumda karar verme hızımı ve şut istikrarımı geliştirmek istiyorum. Özellikle baskı altında daha doğru tercihler yapmaya odaklanıyorum. Savunmada ise birebir savunma ve yardım savunmasındaki pozisyon bilgimi geliştirmeye çalışıyorum. Her gün bu konular üzerinde çalışarak takımıma daha fazla katkı vermeyi hedefliyorum” şeklinde konuştu.

“Genç ve dinamik kadro”

Manisa Basketbolun genç ve dinamik bir kadrodan oluştuğunu vurgulayan Batu Eryurtlu, “Süper Lig’de bu sene çok genç bir kadroya sahiptik. Fakat yaş ortalamamız düşük olmasına rağmen hepimizin iletişimi çok güçlüydü. Her oyuncu takım başarısını ön planda tutuyordu. Bu da sahadaki uyumumuzu artırdı ve zorlu anlarda birlikte reaksiyon verebilmemizi sağladı. Ayrıca saha dışında kurduğumuz güçlü arkadaşlık, saha içine de olumlu yansıdı” ifadelerini kullandı.

“Milli gurur”

Milli formayı giymenin gururunu ve sorumluluğunu anlatan Eryurtlu, “Çocukluğumdan beri televizyonda milli takımı izlerken hayalini kurduğum şeylerden biriydi. O formayı giydiğimde emeklerimin karşılığını aldığımı hissediyorum ve bu duygu beni her zaman daha çok çalışmaya ve daha çok inanmaya teşvik ediyor. Aynı zamanda milli formayı giymek, bir sporcu olarak yaşayabileceğim en büyük duygulardan biri. Umarım yolun sonu madalya olur. Ülkemi temsil etmek bana hem büyük bir motivasyon hem de büyük bir sorumluluk veriyor” dedi.

“Mentör etkisi”

Başantrenör Serhan Kavut ile çalışmaktan memnun olduğunu, antrenörün mentör olarak kendisini geliştirdiğini belirten Eryurtlu, “Serhan Kavut abi ile çalışmak gelişimimde gerçekten önemli bir rol oynadı. Bana sadece teknik ve taktik anlamda değil, bir mentor olarak da katkı sağladı. Eksiklerimi görmemi ve bunların üzerinde daha bilinçli çalışmamı sağlıyor. Onun geri bildirimleri sayesinde oyunumun farklı yönlerini geliştirme fırsatı buluyorum. Aynı zamanda Serhan abinin hem bana hem de takımın tüm oyuncularına verdiği özgüven, takımın performansına ve kendi performansıma da olumlu yansıyor” diye konuştu.

“Temeli Çizmeli attı”

Basketbola Mavişehir Spor Kulübü’nün altyapısında başladığını, antrenörü Gediz Çizmeli’nin çok emeği olduğunu söyleyen Batu Eryurtlu, “Basketbola başladığım Mavişehir Spor Kulübü’nde aslında her şey, antrenörüm Gediz Çizmeli abinin bana güvenmesiyle başladı. Birlikte geçirdiğimiz dört sene bana hep daha fazla çalışmam gerektiğini öğretti. Bu dört senenin ardından Tofaş’a transfer oldum. Tofaş’ta geçirdiğim üç sene boyunca Caner Topaloğlu ile beraber çalıştım. Caner abinin de bana olan güveni, yaşım küçük olmasına rağmen hem EuroLeague Next Gen turnuvasında hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin altyapı kategorileri için düzenlediği turnuvada bana değer verip şans vermesi benim için çok büyük bir özgüven kaynağı oldu. Bu turnuvaların hepsinde elde ettiğimiz başarılar da Tofaş’ta geçirdiğim üç yılın karşılığı oldu” dedi.

“Fiziksel ve mental olarak güçlenmek istiyorum”

Tofaş ve Manisa Basketbola transfer serüvenini ve fiziksel-mental gelişim sürecini anlatan Batu Eryurtlu, “Tofaş’ta geçirdiğim üç yıldan sonra Manisa Basket’e transfer oldum. Manisa Basket’teki ilk senemde A takımla antrenmanlara çıkıyor, BGL takımıyla da maçlara çıkıyordum. Geçen seneki antrenörümüz Kazis Maksvytis’in bir BGL maçından sonra yanıma gelip A takım için sözleşme teklifi yapması benim için çok büyük bir mutluluk oldu. BGL sezonumuz bittikten sonra artık odaklanmam gereken tek bir yer vardı. Tabii altyapıdan A takıma çıkarken zorlandığım birçok nokta oldu. Fakat bunların içinde en çok zorlandığım konu, Süper Lig’deki fiziksel oyuna adapte olmaktı. Kariyer hedeflerim doğrultusunda her zaman bir sonraki adımı düşünüyorum. Öncelikle bulunduğum ligde kendimi kanıtlamak, ardından Avrupa’nın üst düzey organizasyonlarında boy göstermek istiyorum. Bunun kolay olmadığını biliyorum ve bu yüzden her gün bir önceki günden daha fazla çalışıyorum. Son olarak, benden küçük kardeşlerime hem mental hem de fiziksel olarak her zaman güçlü olmalarını ve daha çok çalışmalarını söyleyebilirim. Son Mühür Gazetesine teşekkür ederim” diye sözlerini sonlandırdı.