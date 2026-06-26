A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2'lik zaferle ayrıldı. Ancak Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'ın golleriyle gelen bu galibiyet, millilerin gruptan çıkması için yeterli olmadı. Grubu ABD, Avustralya ve Paraguay'ın gerisinde tamamlayan ay-yıldızlı ekibin turnuvaya erken vedası sonrası gözler, 12 grubun yer aldığı yeni Dünya Kupası formatına çevrildi. Gruptan çıkma hesapları yapan sporseverler, en iyi üçüncü takımlar kuralını ve tur atlamayı garantileyen ülkeleri araştırmaya devam ediyor.

TÜRKİYE NEDEN EN İYİ 3. OLAMIYOR?

A Milli Takım, büyük bir heyecana sahne olan son grup maçında ABD'yi yense de gruptaki nihai sıralaması değişmedi. 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan yeni formata göre, 12 grubun en iyi 8 üçüncü takımı Son 32 Turu'na yükselme hakkı kazanıyor. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasına girememesinin temel nedeni ise grubu 3 puanla 4. ve son sırada tamamlamış olması. Sıralamada ABD, Avustralya ve Paraguay'ın gerisinde kalan milliler, grupta üçüncü olma şartını sağlayamadığı için bu kuraldan faydalanamadı ve turnuvaya veda etti.

DÜNYA KUPASI'NDA EN İYİ ÜÇÜNCÜ NASIL BELİRLENİYOR?

48 takımlı yeni Dünya Kupası formatı, grup aşamalarının son maçına kadar heyecanın zirvede kalmasını sağlıyor. Gruplarını ilk iki sırada bitirenlerin yanı sıra, 12 grubun en iyi 8 üçüncüsü de bir üst tura adını yazdırıyor. Takımlara ek bir motivasyon sağlayan bu kuralda, en iyi 3. takımları belirlemek için uygulanan kriterler sırasıyla şu şekilde işliyor:

Toplam Puan: Tüm grup maçlarında toplanan en yüksek puan dikkate alınır.

Genel Gol Averajı: Tüm grup maçlarındaki genel gol farkı daha iyi olan takımlar üstte yer alır.

Atılan Gol Sayısı: Toplamda daha fazla gol atan üçüncü takımlar avantaj sağlar.

Fair Play Puanı: Eşitlik bozulmazsa takımların disiplin puanına bakılır.

Dünya Sıralaması: Tüm kriterlerde eşitlik olması durumunda, takımların FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'ndaki konumları belirleyici olur.

2026 DÜNYA KUPASI SON 32 TURUNA YÜKSELEN ÜLKELER HANGİLERİ?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada A, B, C, D, E ve F gruplarında maçlar sona erdi. Oynanan son karşılaşmaların ardından Son 32 Turu'na yükselmeyi garantileyen 19 ülke netleşti. D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan ABD dahil olmak üzere şu ana kadar tur atlayan ülkeler şu şekilde:

Meksika, ABD, Almanya, Arjantin, Fransa, Norveç, Kolombiya, İsviçre, Kanada, Brezilya, Fas, Bosna Hersek, Güney Afrika, Fildişi Sahili, Ekvador, Hollanda, Japonya, İsveç ve Avustralya.