Yılın ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon rakamları, memur ve memur emeklileri için şimdiden ciddi bir fark oluşturdu. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik artışa eklenecek olan bu fark, haziran ayı verileri öncesinde cebe konulacak garanti tutarı büyük oranda şekillendirdi. Hak sahipleri, hayat pahalılığı karşısında alım güçlerini korumak adına refah payı düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını da yakından takip ediyor. Peki, meslek meslek güncel zam oranları nasıl yansıyacak? İşte temmuz zammı sonrasında kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni memur maaşları tablosu ve cebe girecek net rakamlar.

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026 NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranının belirlenmesi için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Ocak ve mayıs ayları arasındaki 5 aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti. Bu veri doğrultusunda, toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek enflasyon farkı şimdiden yüzde 5,05 seviyesine ulaştı. Böylece haziran ayı enflasyonu henüz hesaba katılmadan, memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı garanti zammı yüzde 12,41 olarak kesinleşti. 3 Temmuz'daki son veriyle birlikte bu oran nihai halini alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ LİRA OLACAK?

Açıklanan 5 aylık kümülatif verilere göre, en düşük memur maaşında da ciddi bir artış yaşanıyor. Haziran enflasyonunun eklenmesiyle son şeklini alacak maaş hesaplamalarında, mevcut durumda yüzde 12,40'lık net artış baz alınıyor. Buna göre, 9. derece 1. kademedeki bir memurun mevcut 64.397,00 TL olan maaşı, şimdiden netleşen zam oranıyla birlikte 72.382,23 TL seviyesine yükseliyor. Teknisyen ve hemşire gibi diğer taban kadrolardaki çalışanların maaşları da bu artış trendine paralel olarak güncelleniyor.

TEMMUZ 2026 MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI LİSTESİ

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşen yüzde 12,40'lık 5 aylık garanti zamma göre, unvan ve derecelere göre hesaplanan yeni maaş tablosu şu şekilde oluştu:

UNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ 5 AYLIK GARANTİ ZAMLI MAAŞ Uzman Doktor 1/4 150.426,00 TL 169.078,82 TL Profesör 1/4 135.089,00 TL 151.840,04 TL Mühendis 1/4 96.211,00 TL 108.141,16 TL Şube Müdürü 1/4 94.384,00 TL 106.087,62 TL Araştırma Görevlisi 7/1 90.568,00 TL 101.798,43 TL Avukat 1/4 90.000,00 TL 101.160,00 TL Başkomiser 3/1 89.214,00 TL 100.276,54 TL Polis Memuru 8/1 81.617,00 TL 91.737,51 TL Uzman Öğretmen 1/4 81.219,00 TL 91.290,16 TL Vaiz 1/4 76.653,00 TL 86.157,97 TL Hemşire 5/1 74.770,00 TL 84.041,48 TL Öğretmen 1/4 73.368,00 TL 82.465,63 TL Teknisyen 11/1 66.870,00 TL 75.161,88 TL Memur 9/1 64.397,00 TL 72.382,23 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ORANI KAÇ OLDU?

Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de süreç netleşiyor. Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 oldu. Bu veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık dönem için şimdiden yüzde 16,6'lık bir artışa hak kazandı. Memur emeklileri için ise durum biraz daha farklı işliyor; toplu sözleşme gereği enflasyon farkı alabilmeleri için 6 aylık enflasyonun yüzde 11 barajını aşması gerekiyor. Beş aylık süreçte bu baraj aşıldığı için memur emeklilerine de yüzde 5,04'lük bir fark yansıtılması kesinleşti.