Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. FIFA Dünya Kupası’nda Süper Lig'den toplam 43 futbolcu turnuvada mücadele ediyor. Göztepe Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunu 9.sırada bitirdi. İzmir temsilcisi, önümüzdeki sezon Avrupa hedefini gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov ve ekibi ile çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transferde harekete geçti. Süper Lig’de harcama limitlerinde dikkat çeken Göztepe Spor Kulübü, sürdürülebilir ekonomi modeliyle örnek alınıyor. Gelirlerin giderleri karşılamadığı, kulüplerin borç batağında olduğu Süper Lig'de Göztepe, finansal sürdürülebilirliğini sağlıyor.

“Göztepe’ye can suyu olacak”

Bütçe ve kadro yapılanmasında genç, potansiyelli oyunculara önem veren sarı-kırmızılılar Avrupa pazarına önemli futbolcular gönderiyor. Makul bütçelerle Brezilya ve Afrika pazarından oyuncu keşfederek Süper Lig takımlarına Avrupa kulüplerine gönderen Göz-Göz, transferlerden önemli bir gelir elde ediyor. Özellikle golcü futbolcu Romulo’nun 2024-2025 sezonundaki üstün performansı dört büyüklerin dikkatini çekti. Göztepe formasıyla harika bir performans sergileyen Leipzig’a transfer olan Brezilyalı forvet Romulo Galatasaray’ın transfer listesinde yer alıyor. Golcü futbolcu Galatasaray’ı transfer olursa satıştan yüzde 10 pay bekleniyor.

“Göztepe tesislere yatırım yapmak istiyor”

Göztepe formasıyla kendini kanıtlayan ve RB Leipzig'e 20 milyon Euro bonservis+ 5 milyon Euro bonusla transfer olan Brezilyalı forvetin, Galatasaray'ın transfer gözlemcilerine takıldı. Göztepe Spor Kulübü, sözleşmede yer alan sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi sayesinde olası bir transferden kazanç sağlamayı hedefliyor. Göztepeli taraftarların gönlünde taht kuran Romulo'nun transferi kulübü can suyu olacak. Başkan Rasmus Ankersen ve teknik patron Ivan Mance’nin transfer politikalarında başarılı geri dönüşler olurken transferlerden kulübün kasasına önemli miktarda para giriyor. İzmir temsilcisi, transferlerden elde ettiği gelirlerle tesis ve salon yatırımları yapmayı planlıyor. Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 101. yılında bütün olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşmak istiyor.