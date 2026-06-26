Son Mühür - A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında United States ile Los Angeles Stadyumu’nda karşılaştı. Ay-yıldızlılar, nefes kesen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Maçın golleri ve önemli dakikalar

Karşılaşmaya hızlı başlayan United States, henüz 3. dakikada öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Berhalter’in uzak direğe yaptığı ortada boş kalan Trusty, topu kontrol ettikten sonra dar açıdan sert vurdu ve fileleri havalandırdı.

A Milli Futbol Takımı, 10. dakikada skora denge getirdi. Arda Güler’in savunma arkasına gönderdiği pasta topu alan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına hareketlenen Arda’yı yeniden topla buluşturdu. Genç yıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi. Bu gol, Türkiye’nin turnuvadaki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Milliler, 31. dakikada üstünlüğü ele geçirdi. Kenan Yıldız’ın pasıyla buluşan Arda Güler, soldan bindiren Eren Elmalı’yı gördü. Son çizgiye inen Eren’in yerden çevirdiği topa Orkun Kökçü yakın mesafeden dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

İkinci yarının hemen başında ABD yeniden beraberliği yakaladı. 49. dakikada savunmamızın uzaklaştıramadığı top ceza sahası çizgisi üzerinde Berhalter’in önünde kaldı. ABD’li oyuncunun sert şutu köşeden ağlarla buluşarak skoru 2-2’ye getirdi.

61. dakikada ABD gole çok yaklaştı. Ceza sahasında Christian Pulisic’ten seken top kaleye yönelirken, Uğurcan Çakır kritik bir kurtarış yaptı. Direkten dönen top yeniden rakip oyuncuların önüne düşse de savunmamız tehlikeyi büyümeden uzaklaştırdı.

Maçta son sözü Türkiye söyledi. 90+8. dakikada Arda Güler’in rakibine attığı şık bacak arası çalım sonrası top Mert Müldür ve ardından Salih Özcan ile buluştu. Salih’in ceza sahası solundan çevirdiği topa Can Uzun vurdu, savunmadan seken topu iyi takip eden Kaan Ayhan son dokunuşla ağlara göndererek galibiyeti getiren golü kaydetti.

Dünya Kupası'na veda ettik

A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmasına rağmen 3 puanla grubunu son sırada tamamladı ve Dünya Kupası’na veda etti. Ev sahibi United States ise 6 puanda kalsa da averaj avantajıyla grup lideri olarak üst tura yükseldi.