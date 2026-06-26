Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. 20 yıl aradan sonra parkelere geri dönen, TB2L’de şampiyon olarak TBL’ye yükselen Göztepe Spor Kulübü, ilk sezonu olmasına rağmen play-off yarı final serisinde elendi. Bandırma Basketbol’a elenen İzmir temsilcisi, Süper Lig hedefiyle kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, sponsorluk anlaşmalarını sürdürüyor. Göztepe Spor Kulübü ile İLK İnşaat arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Lansmana, Basketbol Şube Genel Menajeri Onur Aksoy, İLK İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yeşiltepe katıldı.İLK İnşaat aynı zamanda Göztepe Spor Kulübü’nün futbol branşına da sponsor oldu.

“Bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum”

İmza töreninde konuşan Genel Menajeri Onur Aksoy, "Göztepe Basketbol ailesi olarak İLK İnşaat ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Kulübümüze duydukları güven ve işbirliğimiz için teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliğin her iki taraf için de değerli sonuçlar doğuracağına ve bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum'' diye konuştu.

“Birlikteliğimizi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz”

İLK İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yeşiltepe, “İlk İnşaat olarak Göztepe Spor Kulübü ile futbolda başlattığımız iş birliğimizi basketbola da taşıyarak, kulübün bu alandaki başarılarında da yanlarında yer almayı amaçladık. Sporun farklı branşlarına verdiğimiz değerin bir yansıması olan bu adımla, birlikteliğimizi daha geniş bir çerçevede ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.