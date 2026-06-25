Almanya Milli Takımı, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'ndaki kritik sınavına Ekvador karşısında çıkıyor. Gruptan çıkma biletini cebine koymak isteyen Panzerler'de kadro yavaş yavaş şekilleniyor. Maç saatine kısa bir süre kala teknik direktörün forvet hattında kime görev vereceği en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Ekvador Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Deniz Undav'ın ilk 11'de oynayacak mı? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

DENİZ UNDAV EKVADOR ALMANYA MAÇINDA OYNUYOR MU, İLK 11'DE Mİ?

Türk asıllı başarılı golcü Deniz Undav'ın Ekvador karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmadı. Almanya Milli Takımı'nın teknik heyeti, maç kadrosunu ve ilk 11'i henüz resmi olarak duyurmadı. Undav'ın mücadeleye ilk 11'de mi başlayacağı yoksa oyunun ilerleyen dakikalarında hamle oyuncusu olarak mı değerlendirileceği, başlama vuruşuna kısa bir süre kala açıklanacak esame listesiyle belli olacak. Karşılaşma öncesinde gözler tamamen teknik direktörün yapacağı taktiksel tercihlere çevrildi.

EKVADOR ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası fikstüründe gruptan çıkma hesaplarını yakından ilgilendiren Ekvador - Almanya mücadelesi, 25 Haziran Perşembe günü oynanacak. ABD'nin East Rutherford şehrindeki dünyaca ünlü MetLife Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile tam 23.00'te başlayacak. Gruptaki sıralamayı belirleyecek olan maçta her iki takım da sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.

EKVADOR ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Futbol şölenini televizyondan takip etmek isteyen taraftarlar için maçın yayınlanacağı adres belli oldu. Ekvador ile Almanya arasındaki heyecan dolu karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dev mücadele ayrıca Türksat uydusu ve TRT'nin diğer dijital yayın platformları üzerinden de kesintisiz olarak izlenebilecek.