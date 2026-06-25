İzmir Ayfer Elmastaşoğlu 1. Amatör Lig 1. Grup'ta sezonun en önemli karşılaşmalarından biri Foça Bağarası 80. Yıl Sahası'nda oynandı. Şampiyonluk yarışını direkt etkileyen karşılaşmada Bergamaspor, Foça Belediyespor'u 3-2 yenerek sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Süper Amatör Lig'e yükselme başarısını elde etti.

İlk yarıda üstünlüğü ele geçirdi!

Karşılaşmaya kontrollü bir şekilde start veren Bergamaspor, tecrübeli oyuncularının yönlendirmiş olduğu pas oyunuyla rakip kalede etkisini gösterdi. Ev sahibi Foça Belediyespor ise genç kadrosuyla hızlı hücumlar ve uzun toplarla gol fırsatlarını aradı.

Konuk ekip, 16. dakikada Birol Öner'in golüyle skor üstünlüğünü alırken, 24. dakikada Erol Hakan Sepil farkı ikiye çıkaran isim oldu. Skor avantajını eline alan Bergamaspor, oyunun temposunu istediği gibi yönlendirdi.

Foça pes etmedi!

İki farklı geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Foça Belediyespor, taraftarının da desteğini arkasına alarak baskısını sürdürdü. Ev sahibi ekipte Yunus Emre Henek, 32 ve 38. dakikalarda attığı gollerle skora denge getiren isim oldu.

Şampiyonluğu getiren gol son bölümde!

İkinci yarıda galibiyet için riskleri almaya başlayan Foça Belediyespor, rakip kalede etkili olmak istese de aradığı golü bir türlü bulamadı. Mücadelenin kırılma anı ise 75. dakikada meydana geldi.

Oyuna sonradan dahil olan Mehmet Can Uysal, attığı golle Bergamaspor'u yeniden öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda Foça Belediyespor beraberlik için baskısını artırsa da skor değişmedi.

Sahadan 3-2'lik skorla üstün ayrılan Bergamaspor, puanını 41'e yükselterek Süper Amatör Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantilemiş oldu.