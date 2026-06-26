Son Mühür/Hüseyin Demir Erkekler Hentbol Süper Lig’inde büyük heyecan sona erdi. 2026-2027 sezonuna 1.Lig’den şampiyon olarak yükselen Göztepe’de transferde hareketli günlerden geçiyor. Sarı-kırmızılılar, hentbola verdiği yatırım ve desteklerle hedeflediği başarılara ulaşmak istiyor. Hentbolda yeni bir yapılanmayla hareket eden İzmir temsilcisi, başantrenör Gonca Nahçıvanlı yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Göztepe, 25 yıllık hentbol branşıyla başarıdan başarıya koşmak istiyor. Çeyrek asırlık tecrübesiyle eski günlerine dönmeyi planlıyor. Bir zamanlar parkelerde fırtınalar estiren Göztepe Spor Kulübü, yeni sezonda hem kadınlar hem erkekler kategorisinde Süper Lig’de mücadele ediyor. Göztepe, transfer çalışmaları doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.Dış transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi, bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, Uğur Erceylan’ı transfer etti. Başkan Mehmet Sepil ile Başkan Emre Artkıy hentbol branşını güçlendirmek için görüşmelerine sürdürüyor.

Muhabir: Hüseyin Demir