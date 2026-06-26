Türkiye genelinde milyonlarca mükellef, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurumlara giderek devlete olan vergi yükümlülüklerini yerine getiriyor, resmi evraklarını teslim ediyor veya borç yapılandırması yapıyor. Ancak özel sektörde çalışan kesim, hafta içi mesai saatleri içinde fırsat bulamadığı için bu tür resmi işlemlerini Cumartesi gününe planlamak istiyor. Gecikme faizi ya da ceza ödemek istemeyen vatandaşlar "vergi dairesi hafta sonu açık mı" ve "vergi dairesi Cumartesi çalışıyor mu" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte vergi dairelerinin çalışma düzeni ve hafta sonu mesaisine dair uygulanan istisnai durumlar...

VERGİ DAİRESİ CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren vergi daireleri, standart memur çalışma düzenine tabi olduğu için hafta sonu tatili uyguluyor. Dolayısıyla vergi daireleri normal şartlarda cumartesi ve pazar günleri kapalı oluyor. Hafta sonlarında bu kurumların fiziki binalarındaki vezne, sicil, tahakkuk veya takip gibi hiçbir birimi işlem almıyor. Mükelleflerin standart olağan işlemlerini hafta içi mesai günlerinde tamamlaması gerekiyor.

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU HANGİ DURUMLARDA AÇIK OLUR?

Vergi dairelerinin hafta sonu hizmet vermemesi temel bir kural olsa da, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bazı kritik dönemlerde bu kuralda esnemeye gidiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), aşırı yoğunluk beklenen ve yasal sürelerin dolduğu günlerde hafta sonu mesaisi kararı alabiliyor.

Genellikle 7440 sayılı kanun gibi borç yapılandırma dönemlerinin son başvuru veya son ödeme tarihlerinde uygulanıyor. Ayrıca gelir vergisi, kurumlar vergisi ya da Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gib ödemelerin son günleri hafta sonuna denk geldiğinde de şubeler açık tutuluyor.

2026 VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Bakanlık veya Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel bir hafta sonu nöbetçi birim veya mesai duyurusu yapılmadığı sürece vergi daireleri sadece hafta içi günlerde çalışıyor. Vatandaşlar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri kurumlara giderek işlemlerini hallediyor. Türkiye genelinde vergi daireleri sabah 08.30 itibarıyla mesaiye başlıyor ve akşam 17.00'ye kadar mükelleflere kesintisiz hizmet sunuyor. Gecikme faizi ve benzeri sorunlarla karşılaşmak istemeyenlerin, ödemelerini ve işlemlerini bu mesai saatleri içinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyor.