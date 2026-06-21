Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifasının ardından şimdi de, istifa sürecinde yaşanan gelişmelerle gündemde.

Nefes Gazetesi'nden Mahir Bağış'a konuşan Cemil Tugay'ın açıklamalarında,

“Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. ‘Senin kararın’ dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ dedi” ifadelerini kullanması siyaset gündeminde yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Özel'in isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini, ''Bunlar bunu hak ediyor'' tarzı bir ifadeyle karşıladığına dair iddiaya Özgür Özel kanadının vereceği cevap merakla bekleniyordu.

Özgür Özel'i aradım ve...



Özgür Özel'i arayarak, Cemil Tugay'ın iddiasını sorduğunu belirten İsmail Saymaz, Özel'in konuyla ilgili açıklamasında bu iddiayı reddettiğine dikkat çekti.



''İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın istifasından sonra Özgür Özel tarafından kendisine “Eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor” denildiği iddiasını Özel’e sordum'' vurgusunda bulunan Saymaz,

''Özel, bu iddiayı reddetti ve şöyle dedi:

“Ben Tugay’ın istifasına engel olmak için İzmir il başkanımıza belediye başkanları grubuna ‘hiçbir başkanın istifasına rızamız olmadığı’ yönünde mesaj attırdım. İstifadan önce Tugay’ı üç kez aradım. İstifa twitinden sonra beni aradı. Partiye ve bana bağlı olduğunu söyledi. Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak birşey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir.” dediğini aktardı.