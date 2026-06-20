İzmir’de faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşları, İzmir İnisiyatifi Derneği’nin yeni hizmet binasında gerçekleştirilen kahvaltı programında buluştu. Konak Alsancak’taki merkezde düzenlenen etkinlikte, kentin sosyal, kültürel ve toplumsal yükselişine katkı sağlayacak ortak çalışmalar üzerinde durulurken, kurumlar arası iş birliğinin artırılması yönünde mesajlar iletildi.

Temsilcilerden geniş katılım!

Gerçekleştirilen etkinliğe iş dünyası, kültür-sanat, çevre, hemşehri dernekleri, kadın örgütleri ve arama kurtarma alanlarında faaliyetlerini sürdüren çok sayıda kuruluşun temsilcisi katılım gösterdi.

Yapılan toplantıda, İzmir’deki sivil toplum çalışmalarının daha görünür hale getirilmesi, kurumlar arasında koordinasyonun yükseltilmesi ve ortak projeler üzerinde durulması konuları değerlendirmeye alındı.

İzmir İnisiyatifi Derneği Başkanı Mehtap Aydoğan, yapmış olduğu açıklamada derneğin yalnızca bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, bunun duşunda İzmir için sorumluluk üstlenen kişi ve kurumların ortak platformu olmayı amaçladığını belirtti.

Ortak projeler üzerinde duruldu!

Gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, sosyal sorumluluk projeleri, çevre çalışmaları, kültürel etkinlikler, afet farkındalığı ve toplumsal dayanışma noktalarında iş birliği fırsatları üzerinde durdu.

Yeni merkez koordinasyon noktası!

İzmir İnisiyatifi Derneği’nin yeni hizmet binasının sivil toplum kuruluşları için önemli bir bir araya gelme ve koordinasyon noktası olacağı belirtildi. Kentin farklı dinamiklerini buluşturan merkezde, önümüzdeki süreçte çeşitli toplantılar, etkinlikler ve ortak çalışmaların yapılması hedefleniyor.