Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletleri, 16-17 Haziran tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı’nda düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde etti. Sırıkla atlama branşında mücadele eden İzmirli sporculardan Hayati İğci, erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Kadınlar kategorisinde mücadele eden Aysima Nazik ise sırıkla atlama branşında üçüncülük elde ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün sporcuları, Türkiye’nin farklı illerinden gelen atletlerin mücadele ettiği organizasyonu iki bronz madalya ile tamamladı. İzmir BSSK resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün sportif direktörü Ömür Gökçepınar, “Tüm sporcuları tebrik ediyorum. Hepsi elinden gelen en iyi performansla pistte mücadele ettiler. Bundan sonraki yarışmalarda İzmir’in gururları olarak aynı başarılara imza atacaklar” dedi.

Muhabir: Hüseyin Demir