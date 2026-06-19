Uluslararası Kalite Akademisi (IAQ), kapılarını ilk kez bir Türk yöneticiye açtı. Bireysel başvuru kabul etmeyen ve yalnızca dünya çapında kalite bilimine yön veren kişiler davet sistemiyle ekibine katan akademi, SOCAR Türkiye Kalite Yönetimi Müdürü Dr. Ömer Özkan’ı üyeliğe seçti.

Orlando’da Türkiye temsili ve küresel arenada ilkler

Dr. Ömer Özkan, 20-23 Mayıs 2026 tarihlerinde Orlando’da düzenlenen IAQ Genel Kurulu’na katılarak burada yaptığı sunumla Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti. Özkan, 2025 yılında da Avrupa Kalite Organizasyonu (EOQ) tarafından verilen “European Quality Leader (EQL)” (Avrupa Kalite Lideri) ödülünü Türkiye’den kazanan ilk lider olarak tarihe geçmişti.

Sanayiden akademiye uzanan çok yönlü bir kariyer

Makine mühendisliği lisansının akabininde işletme alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini bitiren Dr. Ömer Özkan, şu an doçentlik sürecini devam ettiriyor. Enerji, otomotiv ve hizmet sektörlerinde uzun yıllar yöneticilik yapan Özkan; yalın yönetim, Kaizen, 5S ve EFQM Mükemmellik Modeli üzerindeki uzmanlığıyla biliniyor.

Ayrıca TSE altındaki MTC 184 Döngüsel Ekonomi Komitesi Başkanlığını yürüten Dr. Özkan, UNIDO-UNDP onaylı Enerji Yöneticisi ve Lean Six Sigma Yeşil Kuşak unvanlarına sahip. Akademik dünyaya uluslararası hakemli yayınlar ve kitap bölümleriyle katkı sunmaya devam eden Özkan’ın, Türk iş dünyasının dönüşüm süreçlerini analiz eden "Paradigma Değiştirenler" adıyla yayımlanmış üç kitaplık bir araştırma serisi de bulunuyor.