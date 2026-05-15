İzmir’in Bayındır ilçesinde, engelli bireyler için düzenlenen temsili asker eğlencesi duygusal anlara sahne oldu. Efe Özel Eğitim ile Bayındır Ülkü Ocakları’nın beraberdüzenlediği etkinlikte, özel gereksinimli gençler askerlik heyecanını yerinde yaşadı.

Asıl mesele...

Bu organizasyonun amacı ise engelli bireylerin toplumdan izole kalmamasını sağlamak ve onlara o çok istedikleri askerlik gururunu tattırmak. Öğrenciler askere gitmeyi, asker eğlencesi yapmayı çok istiyorlardı. Program boyunca dayanışma ve kardeşlik temaları işlenirken, yapılan konuşmalarda "asıl meselenin engelleri değil, sevgiyi büyütmek olduğu" vurgulandı. Zaten çocukların da yüzündeki samimi gülümseme, projenin amacına ulaştığını kanıtlar nitelikte oldu.

Sevgiyle neler değişir?

Asker olmayı canı gönülden isteyen engelli gençlerin asker kınası yakıldı ve uğurlama töreni düzenlendi. Gençlerin mutluluğu, sevgiyle nelerin değişebileceğini bir kez daha hatırlatırken Bayındır’daki yaşanan bu buluşma, bölgede yaşayan vatandaşın da büyük takdirini topladı. Orada bulunan herkes duygusal anlar yaşadı.

