Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gıda projesinin en önemli yerlerinden biri olan 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Tesisi, son dönemde yapılan dokunuşlarla tam kapasite bir üretim üssü oldu.

Cemil Tugay’ın yönetimi almasıyla beraber, fabrikadaki uzun yıllardır devam eden hukuki ve finansal düğümler bir bir çözüldü.

Bugün tesis yalnızca süt işlemekle kalmıyor; İzmirlinin sofrasına uygun fiyatlı ve güvenilir süt ürünlerini ulaştıran büyük bir köprü görevi görüyor.

40-45 ton civarında süt işleniyor

Tesisin önündeki en büyük sorun olan ruhsat ve hukuki altyapı eksiklikleri, 2024 yılı itibarıyla hızlıca tamamlandı.

Geçmiş dönemden bulunan ödeme krizleri ve makine parkurundaki teknik sorunlar, uygulanan finansal düzen sayesinde geride kaldı.

Günlük 90 tonluk bir güce sahip olan merkezde, şu an piyasa şartlarına göre 40-45 ton civarında süt işleniyor.

Önceden 108 kişinin yaptığı iş, günümüzde deneyili 43 kişilik bir ekiple, aynı üretim miktarı korunarak ve verimlilik artırılarak sağlanıyor.

Kooperatiften Sofraya "Tanzim" Ruhu

Tire Süt Kooperatifi gibi yerel üreticilerden alınan sütler; yoğurt, peynir, tereyağı ve UHT süte dönüşüyor. Bu ürünler, kentin dört bir yanındaki 22 ayrı İZMAR şubesinde bizzat vatandaşla buluşuyor.

"Üretim kapasitemizi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Tesisin içerisinde süreci kordine eden Kalite ve Ar-Ge Müdürü Alev Ulusoy Kocaoğlu, üretimdeki çeşitlilik hakkında,

"Halkımızın talepleri çok yoğun. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgedeki kooperatiflerden toplanan sütlerden ayran, tereyağı, UHT süt, taze beyaz peynir, taze kaşar peyniri ve kaymaklı yoğurt üretimi gerçekleştiriyoruz.

Kapasitemiz ihtiyaca ve piyasa koşullarına göre değişiyor. Ama 40-45 ton arası günlük süt işlemekteyiz tesisimizde.

Hatta İZMAR’lardaki ürünlerimiz ayran ve yoğurda ilgi çok fazla. Üretim kapasitemizi de artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasına katkı da bulunuyoruz"

Süt ürünlerinin hassasiyeti sebebiyle fabrikada hijyen standartları en üst seviyede uygulanıyor. Kalite biriminin takibindan bahseden Kocaoğlu, "İzlenebilirlik açısından da bizim için çok iyi oluyor.

En başından en sonuna kadar soğuk zincir takibi, hijyen standartlarına uyumluluk, mikrobiyolojik kriterlere önem veriyoruz.

Kalite ve Ar-Ge birimi olarak ilk baştan sona kadar süreç bizim takibimizde olduğu için vatandaşımızın bu sayede güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasına katkı da bulunuyoruz." dedi.

"‘Bize Çok Çalışmak Yakışır’ anlayışıyla da çalışıyoruz"

Süt Kuzusu Projesi üzerinden binlerce çocuğun büyümesine katkıda bulunan fabrika, Atatürk’ün kalkınma modelini örnek alıyor. Alev Ulusoy Kocaoğlu, çalışma felsefelerini,

"Türkiye Cumhuriyeti Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu ‘Her Fabrika Bir Kaledir’ sözüyle ve anlayışıyla üretimlerimize devam ediyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’ın da ‘Bize Çok Çalışmak Yakışır’ anlayışıyla da çalışıyoruz." diyerek anlattı.