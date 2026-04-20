Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Buca ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 12 Nisan akşamında hareketli dakikalar yaşanmıştı. Yıldız Mahallesi’nde bulunan ve üniversite öğrencilerinin konakladığı KYK kız yurdunda, akşam yemeği sonrası öğrencilerin fenalaştığı öne sürülmüştü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere sevk edilen öğrencilerin durumu, bölgedeki sağlık ekiplerini ve yurt yönetimini alarma geçirmişti.

Olay, Yıldız Mahallesi 203/38 Sokak mevkiinde yer alan Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelmişti. Üç ayrı bloktan oluşan ve geniş kapasiteye sahip olan yurtta ikametgâh eden öğrenciler mide bulantısı ve halsizlik şikayetlerinde bulunmuştu.

Yaşanan olay nedeniyle yurtta sunulan gıdalardan analiz edilmek üzere numuneler mercek altına alınmış, hijyen ve saklama şartlarına dair geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

"Numuneler temiz çıktı"

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Olay sonrası yemekhaneden mercek altına alınan numunelerin temiz çıktığını, yurdun yanında bulunan üç harfli marketten tüketilen ürünler nedeniyle mağdur olduklarını öne sürdü.

“Şikayetle öğrenci gidiyor, yurtta kaldığı için adli vakaya dönüşüyor”

Öğrencilerin şikayeti üzerine hasta kayıt personelinin zehirlenme vakası olarak kayıt açmasından, durumun adli vakaya dönüştürüldüğü belirten yetkili, “Bizim gıda numunelerimiz temiz çıktı. KYK’de kalan öğrencilerimiz herhangi bir şikayetten hastaneye gidiyor. Öğrencilerimiz yurt yemekleri dışında dışarıdan da yemek yiyor. Öğrencilerimiz zehirlenme şikayeti ile hastaneye gidiyor. Acildeki hasta kayıt personeli şikayetleri yazmak yerine direkt zehirlenme olarak kayıt açıyor. Öğrencilerin ikametgâhı da yurt olduğundan vaka olarak görüyor ve zehirlenme tanısı koyuyor. Ama sonuca doktor karar verir. Personel zehirlenme yazdığı için durum adli vakaya dönüştü” dedi.

“Üç harfli marketin yaptığı kampanyadan dolayı hakkımız yenildi”

Öğrencilerin marketten yediği ürünlerden dolayı hastalandığını söyleyen yetkili, “Öğrenciler gün içerinde hem yurttan hem de dışardan yemek yiyebiliyorlar. Olayın yaşandığı hafta cumartesi günü 171, Pazar günü ise 203 öğrenci kampanya olduğu için yurdun yanındaki üç harfli marketten ısıt ye şeklindeki ürünleri tüketmiş. Bu ürünler mikrodalgada ısıtılıyor ve ısı derecelerinde ani değişime maruz kalıyor. Bu üç harfli marketin yaptığı kampanyadan dolayı hakkımız yenildi. Mağduruz” diye konuştu.

“Çocukların burnu kanasa biz evde uyuyamayız”

Denetimlerin yapıldığını ve numunelerin temiz çıktığını söyleyen yetkili, “Bizim denetim mekanizmalarımız sistemli çalışıyor. Yemekhanelerimizde kameralarımız 7/24 çalışır. Sebzeler onaydan geçer. Diyetisyenler aylık kontrolü yapar. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Şeffafız. Çocukların burnu kanasa biz evde uyuyamayız. Tarım, Gıda ve hayvancılık müdürlüğü de denetimlerimizi yaptı. Alınan numuneler temiz çıktı. Çocuklarımız çok uzak illerden buraya geliyor, onlar bize emanet” şeklinde konuştu.