İzmir’in Balçova ilçesinde belediye hizmetlerine yönelik önemli bir hamle geldi. Bu hamleyle birlikte Balçova'da dijital dönüşüm süreci başlatılmış oldu. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, sosyal medya hesabı üzerinden gelişmeyi duyururken, yaptığı açıklamada yapay zekâ destekli görüntüleme sisteminin uygulamaya konulduğunu ifade etti.

“Anlık izleme, hızlı müdahale”

Başkan Onur Yiğit tarafından, yeni sistemle birlikte ilçenin anlık verilerle izlenebileceği ifade edildi. Yapay zekâ destekli altyapı, olası ihtiyaç ve sorunları önceden tespit etmiş olacak. Bu sayede de daha hızlı çözüm üretme imkânı sağlanmış olacak.

Başkan Yiğit tarafından ayrıca yapılan çalışmanın sadece günü değil, geleceği de düşünen bir tasarım olduğu ifade edildi.

Sürdürülebilir ve hızlı hizmet

Başkan Yiğit tarafından yapılan açıklamada ayrıca, belediyeciliğin akıllı ve sürdürülebilir bir duruma ulaşmasının hedeflendiği açıklandı.

Dijital dönüşüm!

Teknoloji odaklı yatırımlarla Balçova Belediyesi'nin yeni bir döneme girdiği Başkan Yiğit tarafından ifade edildi. Bu adım sayesinde ilçede kalıcı bir dönüşüm yaratacağı dile getirildi. Yapay zekâ destekli sistem, şehir yönetiminde veri odaklı karar alma süreçleri güçlendirecek.