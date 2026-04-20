20 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde; Balçova'da bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi bünyesinde araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 4 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Lojistik Yönetimi bölümüne 1 kişi alınacak!

Yayımlanan ilan çerçevesinde, İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü için 1 araştırma görevlisi kadrosu açıldığı öğrenildi.

Başvuru şartları belli oldu!

Adayların, başvurabilmeleri için şartlar da belirlendi. Başvuracak adayların, lisans mezunu olması veya Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ya da Endüstri Mühendisliği gibi alanlarda İngilizce tezli yüksek lisansını yapmış olmaları gerekmekte.

Ayrıca adayların; İngilizce tezli yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olması, en az 70 ALES puanına sahip olması ve yabancı dil (İngilizce) puanının en az 80 olması şartları da aranmakta.

Başvuru belgeleri ve süreç

Başvuruda bulunacak adaylardan talep edileceklerin de listesi belli oldu. Adaylardan; başvuru formu, özgeçmiş, diploma ve transkript belgeleri, yabancı dil ve ALES sonuç belgeleri gibi çeşitli evraklar istenecek. Erkek adaylar için ise askerlik durum belgesi de istenen evraklar arasında.

Takvim netleşti!

İlana ilişkin değerlendirme ve sınav süreci de netlik kazandı. Detaylar şu şekilde:

Başvuru başlangıcı: 20 Nisan 2026

Son başvuru: 4 Mayıs 2026

Ön değerlendirme: 7 Mayıs 2026

Giriş sınavı: 13 Mayıs 2026

Sonuç açıklama: 21 Mayıs 2026