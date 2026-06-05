Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren İzmir Planlama Ajansı (İZPA), kentin yarınlarına ışık tutacak oldukça iddialı bir sergiye kapılarını aralıyor.

Kültürpark Atlas Pavyonu’nda kapılarını açan "İki Çizgi Arasında: Geleceğin İzmir’ine Bugünden Bir Bakış" başlıklı sergi, ziyaretçileri yalnızca bir izleyici değil, aynı zamanda şehrin geleceğini inşa eden birer katılımcı olmaya davet ediyor.

Geçmişten geleceğe bir köprü

Sergi, İzmir’in bugün bildiğimiz tarihsel derinliğini alıp, 2074 yılına kadar uzanan hayali ama bir o kadar da ufuk açıcı bir vizyonla harmanlıyor.

Açılış töreninde farklı kesimlerden birçok isim bir araya geldi. Akademisyenlerden iş dünyasına kadar geniş bir katılımcı kitlesi, kentin yarınını beraber düşünmenin önemine dikkat çekti.

"Çoklu seslerin buluşması"

Açılışta konuşan İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, projenin yalnızca teknik bir planlama çalışması olmadığının altını çizdi.

Velibeyoğlu, asıl hedeflerinin İzmir’in geleceğini tek merkezli bir dayatmayla değil, kentlinin görüşlerini merkeze alan kolektif bir akılla oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte atılacak her adımın, kentin önümüzdeki 25 yılı açısından belirleyici olacağını söyleyen Velibeyoğlu, bu vizyonu "çoklu seslerin buluşması" olarak adlandırdı.

Sergide neler var?

Sergi ziyaretçilerini dört ana başlık üzerinde bir yolculuğa çıkarıyor. Kentin tarihsel hafızasını anlamaktan, İzmir’i yaşayan bir laboratuvar olarak ele almaya; somut planlama senaryolarından 2074 yılına uzanan gerçekçi olmayan üretimlere kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

Ayrıca sergi süresince toplanacak veriler ve İzmirlilerin gelecek hayalleri, uzun vadeli planlama vizyonuna ışık tutacak bir "açık arşive" dönüştürülecek.

Ne zaman açık?

"İki Çizgi Arasında" sergisi, izleyicisine yalnızca basit bir gözlem alanı değil, aktif bir tartışma zemini vadediyor. Her cumartesi gerçekleşecek olan uzman söyleşileri ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla kentlilerin sürece katılımı hedefleniyor.

Kültürpark Atlas Pavyonu’nda 5 Temmuz’a kadar açık kalacak olan sergiyi, hafta içi 10.00-17.30, hafta sonu ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret etmek mümkün.