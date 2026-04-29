İzmir'de, denizcilik sektöründe önemli bir buluşma daha gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği kapsamında, İZFAŞ ve ED Fuarcılık iş birliğinde gerçekleştirilen MAST İzmir Boat Show, 29 Nisan tarihi itibarıyla ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Fuar, 3 Mayıs’a kadar deniz tutkunlarına kapılarını açacak.

Yerli üretim tekneler fuara damga vurdular!

Fuardaki teknelerin büyük bölümü yerli üretim tekneler olarak ön plana çıkıyor. Dünyaca tanınan markaların dışında yerli üreticiler de organizasyonda yer alıyor.

Her bütçeye uygun deniz araçları!

Boyları 3 metreden 15 metreye kadar ulaşan çok sayıda tekne ziyaretçilere sunuluyor. Fuarda sergilenen deniz araçlarının fiyatları yaklaşık 100 bin liradan başlıyor. 30 milyon liraya kadar da çıkıyor.

“İzmir denizle iç içe”

Açılışta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldır, İzmir’in denizle kurduğu güçlü bağa vurgu yaparken, denizin kent için yalnızca coğrafi bir unsur olmadığını sözlerine ekledi

Ziyaret saatleri belli oldu!

Halka açık bir şekilde gerçekleştirilen MAST İzmir Boat Show, fuar süresince her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçileri kabul edecek.