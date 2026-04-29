İzmir'in tarihi güzellikleri yalnızca antik kentlerle sınırlı değil; şehir merkezindeki Kadifekale'den Bergama'nın tıp tarihine yön veren Asklepion'una, Selçuk'un kutsal mekânlarından Konak'ın Osmanlı saat kulesine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Tek bir tatilde hepsini gezmek zor olsa da rota planlaması yapanlar için bölge gerçek bir hazine.

İzmir'in tarihi güzellikleri arasında Efes ve Bergama'nın yeri

Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor ve şehrin en bilinen simgesi durumunda. Celsus Kütüphanesi, 21 bin kişilik antik tiyatrosu, Hadrian Tapınağı ve yamaç evler, ziyaretçileri Roma döneminin gündelik yaşamına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Hemen yakınında dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı'nın kalıntıları, Meryem Ana Evi ve St Jean Bazilikası bulunuyor. Yaz aylarında haziran-kasım döneminde uygulanan gece müzeciliği sayesinde Efes'i akşam saatlerinde de gezmek mümkün.

İzmir merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Bergama, kendi başına bir açık hava müzesi gibi. Pergamon Krallığı'nın başkenti olan kent, 2014'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. Akropol'deki Zeus Sunağı, Athena Tapınağı ve dünyanın en dik açılı antik tiyatrosu burada. Asklepion ise tarihteki ilk büyük hastane unvanını taşıyor; Galen ve Hipokrat gibi hekimler bu topraklarda yetişti. Parşömen kâğıdı da yine Bergama'da icat edildi.

İzmir'in tarihi güzellikleri şehir merkezinde de yaşıyor

Konak'taki Smyrna Agorası, tarihi yolculuğa şehir merkezinden başlamak isteyenler için ideal bir nokta. Roma döneminde inşa edilen üç katlı yapı, Ege Bölgesi'nin en iyi korunmuş agoralarından biri. 2020'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne "İzmir Tarihî Liman Kenti" adıyla eklendi.

Konak Meydanı'nda yükselen 25 metrelik Saat Kulesi, 1901'de II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı için yapıldı; bugün şehrin en çok fotoğraflanan yapısı. Hemen yanı başındaki Kemeraltı Çarşısı ise yüzyılları taşıyan bir alışveriş geleneğinin canlı örneği. Bayraklı'daki Smyrna-Tepekule Höyüğü, 5 bin yıllık bir geçmişi günümüze taşıyor. Homeros'un doğduğu rivayet edilen bu antik yerleşimde Athena Tapınağı kalıntıları hâlâ ayakta. Bornova'daki Yeşilova Höyüğü ise 8.500 yıl öncesine uzanan en eski yerleşim alanı; ziyaretçi merkezi neolitik dönem yaşamını anlatan etkileyici bir deneyim sunuyor.

Şehrin Konak ilçesindeki Kadifekale, Büyük İskender'in generalleri tarafından MÖ 4. yüzyılda kurulmuş Pagos Antik Kenti'nin izlerini taşıyor. Surlar, sarnıçlar ve İzmir körfezine bakan eşsiz manzara, kaleyi tarih severler için kaçırılmaması gereken bir durak haline getiriyor.