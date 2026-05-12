İzmir'in sokak lezzetleri, yerel halkın günlük rutininin vazgeçilmez parçası olduğu kadar şehri ziyaret edenlerin de gözdesi. Sabah kahvaltısından gece geç saatlere uzanan bu yelpaze, listenin başında değişmeyen klasikleri barındırıyor.

İzmir'in sokak lezzetleri listesinde başı kim çekiyor?

Boyoz, İzmir’in sokak lezzetleri arasında zirvedeki isim. 1492’de İspanya’dan göç eden Sefarad Yahudilerinin şehre armağanı olan bu hamur işi, ince ince açılmış mayasız hamurun katmanlandırılıp fırınlanmasıyla hazırlanıyor. Tahinli yapısı sayesinde çıtır bir doku kazanan boyoz, klasik haşlanmış yumurta eşliğinde tüketildiğinde gerçek lezzetine kavuşuyor. Sade çeşidi tahtını korusa da peynirli, ıspanaklı, patlıcanlı ve enginarlı türleri de oldukça popüler. Alsancak ve Kemeraltı, en taze boyozun bulunduğu rotaların başında.

Gevrek ise İzmir’in simide verdiği özel isim. Hamur şekillendirildikten sonra kaynayan pekmezli kazana batırılıyor, sonra susama bulanıp taş fırına giriyor. Bu özel yöntem sayesinde gevrek, normal simitten çok daha çıtır ve aromatik. 2021’de coğrafi işaret tescili alan bu lezzet, tulum peyniri ve domatesle muhteşem bir kahvaltı sunuyor.

İzmir'in sokak lezzetleri arasında kumru ve söğüş

Kumru, İzmir’in en doyurucu sokak lezzeti. Susamlı çıtır ekmeğinin içine tulum peyniri, sucuk, salam, sosis, kaşar ve domates yerleştirilerek hazırlanıyor. 2017’de “İzmir Kumrusu” adıyla tescillenen bu sandviç, Karşıyaka’daki Kumrucu Şevki ve Çeşme yorumuyla farklı versiyonlara ulaşmış durumda. Klasik halinde sadece tulum peyniri, domates ve sivri biber olsa da modern kumrular adeta bir lezzet bombası.

Söğüş ise sakatat sevenlerin vazgeçilmezi. Haşlanmış kuzu kellesinden ayıklanan dil, beyin, yanak ve göz çevresindeki etler, lavaş ekmeğine sarılıp domates, soğan, maydanoz, kimyon ve pul biberle servis ediliyor. Etin soğuk haliyle sunulması bu lezzeti özel kılıyor. Tilkilik, Kemeraltı ve Bostanlı, söğüşün en iyi yendiği bölgeler.

Tatlı ve diğer sokak lezzetleri

Midye dolma, Kordon hattının değişmez tezgâhı. İzmir’de midye soğuk yenir, içine fazla baharat konmaz ve tek tek değil tepsi halinde tüketilir. Lokma, 2017’de coğrafi işaret alan bir başka klasik. Kızgın yağda kızartılan hamur parçalarının üzerine şerbet dökülerek hazırlanıyor.

Sübye, Sefaradlardan kalan 500 yıllık bir Ege ferahlığı. Kurutulmuş kavun çekirdeklerinden yapılan bu serinletici içecek, yaz aylarının vazgeçilmezi. Uykuluk ve badem ikilisi de İzmir gecelerinin klasik durağı; Bayraklı’daki İzzet Baba bu lezzetin yıllardır bilinen adresi. Şambali, kokoreç ve katmer de listenin diğer isimleri.