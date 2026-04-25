Yanlış ya da eksik posta kodu yüzünden gönderilerin gecikmesi, hatta yanlış adrese ulaşması gibi sorunlar yaşanabiliyor. İzmir'in genel posta kodu 35000 olarak belirlenmiş durumda. İlk iki rakam olan 35, kentin plaka koduyla birebir örtüşüyor. Ancak her ilçenin kendine özgü bir posta kodu var ve bu kodlar 35 ile başlayıp ilçenin coğrafi konumuna ya da dağıtım grubuna göre farklılaşıyor. Konak'tan Çeşme'ye, Bergama'dan Selçuk'a kadar her noktanın kendi rakam dizisi bulunuyor.

İzmir ilçe ilçe posta kodları tam liste

Kentin 30 ilçesinin tamamı için PTT tarafından belirlenen güncel posta kodları şöyle sıralanıyor:

Aliağa: 35800

Balçova: 35330

Bayındır: 35840

Bayraklı: 35540

Bergama: 35715

Beydağ: 35790

Bornova: 35080

Buca: 35390

Çeşme: 35937

Çiğli: 35640

Dikili: 35985

Foça: 35683

Gaziemir: 35410

Güzelbahçe: 35310

Karabağlar: 35140

Karaburun: 35960

Karşıyaka: 35600

Kemalpaşa: 35737

Kınık: 35990

Kiraz: 35890

Konak: 35220

Menderes: 35479

Menemen: 35667

Narlıdere: 35320

Ödemiş: 35753

Seferihisar: 35465

Selçuk: 35925

Tire: 35910

Torbalı: 35870

Urla: 35430

İzmir merkez ilçelerinin posta kodları

Kent merkezindeki büyük ilçelerin kodları günlük hayatta sıkça kullanılıyor. Konak 35220, Bornova 35080, Karşıyaka ise 35600 koduyla anılıyor. Buca'nın 35390, Karabağlar'ın 35140, Bayraklı'nın 35540 kodu mevcut. Çiğli için 35640, Gaziemir için 35410, Balçova için 35330 numaraları geçerli durumda. Bu ilçeler İzmir nüfusunun büyük kısmını barındırıyor ve kargo trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgeler arasında bulunuyor.

İzmir posta kodu ne işe yarar

Beş haneli rakamlardan oluşan posta kodları sadece bir ilçeyi değil, aynı zamanda dağıtım birimini ve grubu da temsil ediyor. PTT'nin resmi sorgulama ekranı olan postakodu.ptt.gov.tr üzerinden mahalle, sokak ve cadde bazında daha detaylı posta kodu bilgisine ulaşmak mümkün. Online alışveriş, e-fatura, e-devlet işlemleri ve resmi yazışmalarda doğru kodun yazılması, gönderilerin sorunsuz şekilde teslim edilmesini kolaylaştırıyor.