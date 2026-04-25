Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Bakan Memişoğlu, CNN Türk'te Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularına yanıt verirken, önemli açıklamalarda da bulundu. Şehir hastaneleriyle ilgili konuşan Bakan Memişoğlu, İzmir ile ilgili yeni bir gelişmeyi de duyurdu.

İzmir'e yeni şehir hastanesi müjdesi!

Şehir hastaneleri hakkında konuşan Bakan Memişoğlu, "Şimdiye kadar 27 tane şehir hastanesi yaptık. Ordu da bitti, o da en kısa zamanda hasta kabulüne başlayacak. 12 tanesi de inşa aşamasında. Trabzon, Şanlıurfa, Samsun ve Rize'yi de bu sene içerisinde yetiştireceğiz. Bunlar bin yataklı hastaneler. Sancaktepe Şehir Hastanesinin inşaatı da devam ediyor. Planladıklarımız da var. İzmir'de, Tokat'ta ve Konya'da planlanıyor. Bostancı'da FSM'nin inşaatı başladı. Bakırköy Sadi Konuk'un yenilenmesi var. Baktığınız zaman 2027'de bitireceğimiz hastane sayısı 117 tane. Türkiye, sağlıkta dönüşümde 2003'den beri AK Parti ile büyük bir yenilenme yaptı. 971 devlet hastanesinin 794'ü yeni yapıldı. 184 bin tuvaletli banyolu hasta odamız var. 270 binden fazla da yatak kapasitemiz var." ifadelerini kullandı.