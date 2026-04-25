Şambali, irmik bazlı bir tatlı. Revaniden daha sert, baklavadan daha yumuşak bir kıvamı var. Ana malzemeleri irmik, yoğurt ve şeker. Un, yumurta ve yağ kullanılmaması onu diğer şerbetli tatlılardan ayırıyor. Hisarönü Şambalicisi'nin orijinal tarifine en yakın sonucu evde yakalamak için ölçüleri ve püf noktalarını aşağıda derledim.

Şambali tatlısı malzemeleri

Yaklaşık 12 dilim çıkan ölçüler:

Hamur için:

2,5 su bardağı ince irmik

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı (tepsi yağlamak için)

30 gram çiğ badem ya da yer fıstığı

1 yemek kaşığı üzüm pekmezi (üst için)

Şerbet için:

3 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

Şambali tatlısı nasıl yapılır

İlk iş şerbeti hazırlamak. Tencereye su ve şekeri al, orta ateşte karıştırarak kaynat. Şeker tamamen eridikten sonra altını kıs, 5 dakika daha pişir. Ocaktan almadan limon suyunu ekleyip karıştır. Şerbet ılık kalmalı, soğutma; çünkü sıcak hamura sıcak şerbet dökeceksin.

Geniş bir kaba irmiği, yoğurdu, şekeri, sütü, karbonatı ve vanilyayı al. Tahta kaşıkla iyice karıştır. Hamur biraz katı duracak, bu seni yanıltmasın. Üzerini örtüp 30 dakika oda sıcaklığında dinlendir; irmik sütü ve yoğurdu çekip şişecek, klasik şambali dokusu için bu adım şart. Daha kıvamlı bir sonuç istiyorsan akşamdan hazırlayıp 12 saat buzdolabında bekletebilirsin.

Orta boy bir borcamı tereyağıyla yağla. Hamuru tepsiye boşalt, ellerini ıslatıp yüzeyi düzle. Keskin bir bıçakla baklava dilimi şeklinde, tabana değmeyecek kadar çentikler at. Her dilimin ortasına bir adet badem ya da yer fıstığı yerleştir. Pekmezi 1 yemek kaşığı suyla seyrelt ve fırçayla hamurun üzerine ince bir tabaka sür. Pekmez fırında o klasik kahverengi sokak şambalisi rengini verecek.

Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırının orta rafında 30-35 dakika pişir. Üzeri koyu kahve renk alıp altı kızarınca fırından çıkar. Çentikleri bıçakla bir kez daha derinleştir. Hâlâ ılık olan şerbeti kepçeyle yavaş yavaş tüm yüzeye eşit şekilde gezdir.

Şambali tatlısının püf noktaları

En az 3-4 saat oda sıcaklığında dinlendir. Şerbet tamamen çektikten sonra dilimle ve servis tabağına al. Üzerine tarçın serpip yanına süt kaymağı koyarsan Kemeraltı tadına bire bir yaklaşırsın. Sıcak hamura sıcak şerbet kuralı şambalide altın kural; soğuk şerbet dökersen yüzeyde kalır, içe işlemez. Malzemeler oda sıcaklığında olmalı, soğuk süt kullanırsan irmik şişmez ve kıvam tutmaz. Tarifin orijinal lezzeti için karbonatı atlama, mutlaka kullan.