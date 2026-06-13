Ege Bölgesi’nin kalbi İzmir, binlerce yıllık bir zanaatın modern zamanlardaki tek temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Üniversite yıllarında yolları kesişen Zeynep ve Oraltay Korun çifti, 1190 derecelik fırının karşısında, Roma döneminden miras kalan tekniklerle cam üfleme sanatını yaşatıyor. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü’nden mezun olduktan sonra hayatlarını ve üretimlerini birleştiren sanatçılar, 2024 yılının nisan ayından bu yana kurdukları atölyede adeta zamanı durduruyor.

Ege Bölgesi'nde sıcak cam üfleme alanında faaliyet gösteren tek isim olan Korun çifti, azalan bu köklü mesleğin inceliklerini paylaştı.

"Atölyemizde bin 190 derecede, 7 gün 24 saat boyunca hiç sönmeden yanan doğalgazlı bir fırınımız var. Camı bu fırının içine yüklüyoruz. 'Pipo' adını verdiğimiz uzun metal çubukların ucuna camı sararak dışarı çıkarıyor, ardından renklendirme ve şekillendirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Şekillendirme esnasında kullandığımız el aletleri Roma dönemine dayanıyor. Bugün Roma döneminden bir cam ustası gelip tezgahımıza otursa, hiç yabancılık çekmeden cam üfleyebilir. Sıcak cam üfleme tamamen tutkuyla yapılan bir meslek. Zorluğu ve sonrasındaki o başarabilme tatmini insanı adeta içine çekiyor”

İşin sanatsal ve akademik boyutuna dikkat çeken Oraltay Korun ise "Geleneksel yöntemleri kullanarak, hiçbir şekilde kalıp kullanmadan, tamamen elle şekillendirme yapıyoruz. Bu yüzden ürün yelpazemiz tamamen hayal gücümüze ve tasarımlarımıza bağlı. Kalıp olmadığı için aslında bu ürünlerin bir tanesinden başka bir benzeri daha yok. İkincisini veya üçüncüsünü üretmek istesek bile ancak yüzde 90 oranında benzetebiliyoruz. Bu da her bir parçayı özellikle eşsiz kılıyor"

"Üretim esnasındaki en büyük zorluğumuz..."

Sıcak camla çalışmanın getirdiği zorlukları aktaran Oraltay Korun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim esnasındaki en büyük zorluğumuz sıcaklık ve camın o öngörülemez yapısı. Cam oldukça kırılgan ve baştan sona zorlu bir süreç. Şekillendirirken hiçbir şekilde elinizle dokunamıyorsunuz, tamamen el aletleriyle yönetiyorsunuz. Biz cam sanatçıları aramızda; 'Cam, senin onu şekillendirmene izin vermez; sen camın isteklerine ve özelliklerine uyum sağlamalısın' deriz. Baştan sona bir çamur ya da hamur gibi onunla oynayamazsınız. Baştan sona camla bir uyumlanma süreci yaşıyoruz."