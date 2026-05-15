CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçelerdeki açılışlar kapsamında bugün İzmir ziyaretini gerçekleştirdi. CHP lideri Özgür Özel'in İzmir ziyareti kent genelinde yankı uyandırırken, AK Parti cephesinin de tepkisini çekmiş durumda. Özellikle Özel'in yapmış olduğu açıklamalara, AK Parti cephesinden yanıtlar gelirken, bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız'dan geldi.

"Ankara'dan İzmir'e gelen CHP'li siyasiler, yalanlarını da yanlarına almayı unutmuyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yıldız, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel yine İzmir’e gelmiş, sözde açılışlar yapmış. Ancak kendisine her zamanki gibi eksik ve yanlış bilgiler aktarılmış; o da çıkıp bu hatalı bilgiler üzerinden konuşuyor.

Yanında bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanınız Sayın Cemil Tugay’a sorsaydınız; çöp sorunundan su kuyularına, İller Bankası’ndan sağlanan kredilere kadar hangi süreçlerin kim tarafından bizzat yürütüldüğünü ve kimlerin destek verdiğini size açıkça anlatırdı. Nitekim Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, eleştirdiğiniz Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan’a teşekkür eden de yine kendi belediye başkanınız oldu.

Çöp konusunda kendi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcınız ile Cemil Tugay’ın söylemlerinin çelişmesi tesadüf değil. Çünkü gerçekler ortada Ankara'dan İzmir'e gelen CHP'li siyasiler, yalanlarını da yanlarına almayı unutmuyor!.

İzmirli hemşehrilerimiz de her şeyin farkında. İzmir’i gönül ilişkilerinizin finans kaynağı gibi görmenizin, şehri çamura ve çukura teslim etmenizin hesabını günü geldiğinde sandıkta soracaktır.

Daha kısa süre önce İzmir’e geldiniz. Kooperatif meselesinde Cumhur İttifakı grubunun “engelledi” dediğiniz konu, aslında oy birliğiyle reddedildi. Ardından, bizim katkılarımızla hazırlanan ve vatandaşın hakkını koruyan yeni önerge yine oy birliğiyle kabul edildi. Bu gerçeği bile size yanlış aktarmışlar.

Anlaşılan o ki, yereldeki temsilcileriniz mikrofonu eline alınca nasıl kontrolsüz konuşuyorsa, bu alışkanlığı size de bulaştırmışlar." ifadelerini kullandı.