İzmir’de Türk Dünyası Gençlik Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Gençlik Topluluğu tarafından düzenlenen “Türk Dünyası Gençlik ve Kültür Zirvesi”, geniş katılımla düzenlendi. Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini genç kuşaklara aktarmayı planlayan organizasyon, renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Türk dünyasının izleri sergilendi!

Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’a ait görseller tarafından karşılandı.

Etkinlik alanında Türk dünyasına mensup ülkelerin bayrakları sergilendi. Ayrıca, “Turan” yazısının yer aldığı özel bölüm dikkatleri üzerine çekti. Geleneksel kıyafetler, el sanatları ürünleri ve kültürel objeler de ziyaretçilerin dikkatini çeken unsurlar arasında yer aldı.

Büyük ilgi topladı!

“Türk Dünyası’na görsel yolculuk” teması çerçevesinde hazırlanan videolar zirvede gösterilirken, Azerbaycan halk dansları performansı izleyenlerin yoğun alkışını aldı.

“Türk Dünyası’nın ortak kodları” paneli!

Program çerçevesinde “Türk Dünyası’nın ortak kodları” başlıklı bir panel de düzenlendi. Moderatörlüğünü Atıf Akgün’ün gerçekleştirdiği panelde, Ali Osman Karatay ile Emel Kuşku Özdemir değerlendirmelerini sundu.