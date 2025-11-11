Son Mühür/ Beste Temel- İzmir siyasetinde son günlerde kentteki kronikleşmiş altyapı, çöp, su ve ulaşım sorunları üzerinden hararetli bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışmalar, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın Son Mühür'e yaptığı özel açıklamaların ardından alevlendi. Kırkpınar Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan eleştirilerde bulunmuştu, ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de Kırkpınar'ın belediye faaliyetlerine yaptığı eleştirilere atıfta bulunarak sorunun Ankara Bürokrasisi olduğunu belirtmişti.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün açıklamalarının ardından AK Parti'den de yanıt gecikmedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün, hükümeti hedef alan eleştirilerine yanıt verdi. Yıldız, yeni göreve başlayan Güç’ün, CHP’nin kronikleşmiş "engelleniyoruz" söylemini hızla benimsediğini belirterek, bu yaklaşımın aslında "Biz yapamıyoruz, bahane bulalım" siyasetinden ibaret olduğunu ileri sürdü. Yıldız, genç ve teknik bir isimden sorunlara daha gerçekçi bir perspektifle yaklaşmasını beklediklerini, ancak onun da aynı ezberi tekrarladığını dile getirdi.

25 yıllık yönetime kritik sorular yöneltti

CHP'nin İzmir'i kesintisiz 25 yıldır yönettiği gerçeğini hatırlatan Yıldız, İl Başkanı Güç'e arka arkaya sorular yöneltti. Yıldız, "Yamanlar'daki çöp tesisi için 2016'da izinler verilmişken, neden bugüne kadar tek bir ilerleme kaydedilmedi? Bugün dahi Manisa'ya çöp taşıma izni dahil tüm başvurulara olumlu yanıt verildiğinden haberiniz yok mu?" diye sordu. Güç’ün çevre yolu açıklamasına da değinen Yıldız, mevcut çevre yolunun AK Parti hükümeti tarafından inşa edildiğini bilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kendi sorumluluklarınızı ne zaman üstleneceksiniz?"

AK Parti Grup Başkan Vekili, belediyeciliğin temel görevleri olan ulaşım, yol, çöp ve su gibi alanlarda hizmet üretemeyen CHP yönetimini eleştirdi. "25 yılda, mevcut çevre yolu kadar bir yol yapabildiniz mi? Körfez Geçişi Projesi'ne neden dava açarak engel oldunuz? 11 yılda tamamlanan Çiğli Arıtma Tesisi'ni de mi AK Parti engelledi?" sorularıyla tepkisini sürdürdü. Yıldız, son olarak, asli görevlerini ihmal edenlerin sürekli Ankara'yı suçladığını belirterek, CHP yönetimine "Kendi sorumluluklarını ne zaman üstlenecekler?" sorusuyla meydan okudu.

Ne olmuştu?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, kent gündemine dair Son Mühür'e yaptığı değerlendirmelerde, İzmir'in çözülemeyen çöp ve çevre yönetimi, altyapı ve ulaşım problemlerini sert sözlerle eleştirmişti.. Kırkpınar, kentin nüfusunun 1,5 milyondan 6 milyona çıkmasına rağmen, ana muhalefet partisi CHP tarafından kesintisiz yönetilen bir metropolde uzun yıllardır kalıcı bir planlama yapılmamasını temel eksiklik olarak göstererek Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'de, siyasi görüş fark etmeksizin tüm vatandaşların hak ettiği hizmeti alması gerektiğini vurgulamıştı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın kentteki çöp, su ve ulaşım sorunlarına yönelik eleştirilerine keskin bir dille cevap vererek, yaşanan tüm sıkıntıların asıl kaynağının Ankara'daki AK Parti bürokrasisi olduğunu savunmuştu. Başkan Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetimlerinin, siyasi güdülerle hareket eden merkezi hükümet yetkilileri ve bürokrasi tarafından bilinçli olarak bloke edildiğini vurgulamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın gerekli tüm hukuki girişimleri başlattığını belirten Güç, çöp bertaraf tesisleri gibi hayati projeler için dahi ÇED ve diğer bakanlık onayları olmadan tek bir adım atılamadığının altını çizmişti.