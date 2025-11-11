Son Mühür/ Merve Turan - Akdeniz ülkeleri arasında en önemli botanik bahçeleri arasında gösterilen Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi, Türkiye ve dünya florasından 3 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin doğal bitki zenginliğini koruma ve bilim dünyasına aktarma amacıyla kurulan merkez, Ege Üniversitesi kampüsünde 16 bin 750 metrekarelik alan üzerinde yer aldı. Türkiye’deki en büyük beş botanik bahçesi içinde yer alan merkez, üniversiteler bünyesinde kurulan en kapsamlı botanik bahçesi unvanını aldı.

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 100 yeni bitki türü bilimsel literatüre kazandırıldı. Her yıl 15 binden fazla öğrenci bahçeyi ziyaret etti ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri rehberlik yaptı.

Endemik Bitkiler Bilimle Buluştu

EÜ Botanik Bahçesi Herbaryum Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Türkiye’nin bitkisel zenginliği üzerine çok sayıda bilimsel araştırma yürütüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Yıldırım, öğrencilere ve ziyaretçilere bitkilerin tarihsel yolculuğu, ekosistem yapısı, endemik türlerin korunması ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi verildiğini aktardı. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik bitki keşif etkinlikleri ve atölyeler de düzenlendi.

Herbaryum koleksiyonunda yaklaşık 44 bin bitki örneği yer aldı. TÜBİTAK ve BAP projeleriyle toplanan bitkiler preslenip etiketlenerek araştırmacılara sunuldu. Koleksiyonda 120 yıl önce toplanmış örnekler de bulundu.

Uluslararası Saygınlık ve Özel Koleksiyonlar

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi, yeni tür keşifleriyle herbaryum koleksiyonunu genişletti ve uluslararası bilim çevrelerinde saygın bir konuma ulaştı. Bahçede mabed ağacı, manolya, kırmızı fener ağacı ve farklı renklerde nilüferler yer aldı. Ayrıca Türkiye’nin en geniş mum çiçeği (Hoya sp.) koleksiyonu ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Farklı coğrafyalara ait bitkiler için özel yaşam alanları oluşturuldu.

‘Resimli Türkiye Florası’nda EÜ İmzası

Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan, Türkiye’nin tüm doğal bitkilerini kapsayan 30 ciltlik “Resimli Türkiye Florası” eserinin editörleri arasında Prof. Dr. Hasan Yıldırım da yer aldı. Bu büyük projede Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi araştırma üssü olarak görev aldı.