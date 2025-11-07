Son Mühür / Yağmur Daştan - İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, kent gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İzmir’in kronikleşen sorunlarını hedef aldı. Kentte uzun yıllardır çözülemeyen çöp ve çevre yönetimi meselesinden, altyapı ve ulaşım problemlerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Kırkpınar, belediyenin hizmet anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

İzmir’de uzun yıllardır çöp sorununu çözüme bağlayamadıklarını söyleyerek açıklamalarına başlayan Kırkpınar, “Çünkü şehir, planlama ile yapılmamış. Eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal döneminde EVKA’lar başladı; konuşlandıkları yerler güzel ama nüfusun 1 buçuk milyondan 6 milyona geleceğini kimse düşünmedi. Uzun yıllardır ana muhalefet partisi olan CHP, İzmir’de 30 ilçenin 28’ini aldı. Bir AK Parti bir de MHP’nin ilçe belediyesi var. İzmir’in çöp probleminin çözülmesi için ilgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışmak gerekiyor. Burası, Türkiye’nin üçüncü büyük şehri. İnsanların siyasi görüşü, ekonomik durumu ne olursa olsun insanların hizmet alması gerekiyor. Gelecekte de aynı şeyleri yaşamamak için bir an evvel kalıcı bir çözüm üretmeleri gerekiyor. İzmir gelişen ve günden güne büyüyen bir şehir; bulacakları yer belki maliyetli olabilir ama kentimizin geleceği için bu adım çok önemli. Şu anda Balkan ülkelerinde, bizden çok daha küçük şehirlerde bu hizmetler aksamadan yerine getirilebiliyor. Sürekli bir kısır döngü, sürekli bir parti içi çalkalanmalar. Alt tarafı bir tane şeye çözüm üretecekler. Çevre mühendislerini, inşaat mühendislerini, meclis üyelerini, vatandaş temsilcilerini alacak bir masanın üzerine kentin haritasını yayacaksınız. Öyle bir şey yapacaksınız ki İzmir en az 50 yıl bir daha çöp problemi yaşamayacak” ifadelerini kullandı.

“Dönüşüme Evde Başla” projesi eleştirisi

“En önemlisi geri dönüşüm yapmak” sözleriyle devam eden Kırkpınar, “Komik bir şey oluyor. Oturduğum sitede birkaç sefer denk geldim, yeşil önlüklü insanlar ‘Atıklarınızı topluyoruz’ diye geliyor. Kağıtları evde ayıracakmışım. Zaten evimde plastik ve diğer ürünleri ayrı ayrı topluyorum, görevli de gelip alıp götürüyor. Sorun bu değil: Bu kadar istihdam yapılıyor, bu insanlar nasıl çalışıyor bilmiyorum ama hiçbirinin evlerden doğru düzgün bir şey aldığı yok. Kapı çalıp ‘Var mı, yok mu?’ ya da ‘Poşet bırakalım mı?’ diye soruyorlar, ‘Hayır’ denildiğinde çıkıp gidiyorlar. Bir de bu çalışma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim vaadi. Böyle bir şey olabilir mi? Geçtiğimiz dönemde de 190’ı aşkın seçim vaadi vardı, birkaç tanesini dile getirince “Orası Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı” dediler. Kısacası, siz bir şeyi vaat etmeden önce onun enini, boyunu, yüksekliğini görmelisiniz. Fraksiyonunuz yetmez, başka bir şey olabilir ama görüyoruz ki vaatler çöp oldu gitti. İzmir’de en büyük metropol ilçelerinden Karşıyaka’yı ele alalım. Hiçbir şey yapamıyorsanız İskele’den Mustafa Kemalpaşa’ya sembolik bir köprü yapın. Maliyeti en düşük olan ahşaptan bile yapabilirsiniz ama yapın. Yol tıkanıyor, Alaybey Köprü’nün üzerinden indiğinizde Bostanlı’ya kadar tıkanıyor. Yeni Girne felaket. Bunu çözecek olan hükümet değil, sizsiniz yani belediye. Kabul, şehirde geçmişten gelen problemlerle birlikte bir yumak olma durumu var ama siz bir yerden tutun en azından. Ancak bir yerinden tutmuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Rahmetli başkanları mumla arıyoruz”

İzmir’de yaşanan hijyen sorununa da değinen İYİ Partili vekil, “Evlerimizin içine kara sinek giriyor. Mavişehir’de oturuyorum, sinekliğin üzeri doldu. İnsan, rahmetli olan eski belediye başkanlarını mumla arıyor. İş yapanlar hayatını kaybetmiş, hayatta olanlar için bir şey diyemiyorum. Çünkü uzunca bir zamandır İzmir sahipsiz. Bu kadar oy alıyorsunuz, İzmir’de 30 ilçenin 28’ini aldınız. Bu çalışmalar planlama ile olur. Geçici pansumanla iş yapılmaz. Birinci önceliğimiz güvenlik ve sağlık olmalı. Her hafta yeni bir şey çıkıyor. Bu çöp İzmir’in problemi ise toplayın herkesi çözüm problemi. 30 ilçe var, her ilçenin bir ‘İstemezuk’ tarafı var. Gerekçeleri haklı bile olsa bu şekilde demeç verip kamuoyuna yansıması da doğru değil” diye konuştu.