Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı.

İBB davalarının başladığı şu günlerde davalarda yaşananlarla ilgili önemli bilgiler veren usta gazeteci Çölmekçi, eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın haberlerine de değindi.

İzmir Adliyesiyle ilgili gündme yaratacak bir kulis bilgisi de veren Çölmekçi, ileriki günlerde hakimler ve savcılar özelinde önemli değişikliklerin yaşanacağını belirtti.

İBB davası

''Bu büyük bir dava ama ortada da bazı şeyler var. Neden yargılanıyorlar diyenlere şunu söylüyorum: Barış Yarkadaş’ın yazılarını okusunlar. Neler olup bittiğini görsünler. Önceden bu isim CHP’nin milletvekiliydi yani. Yazdığı yazıları bir okusunlar. Neler dönmüş neler olmuş? Kim kiminle dans etmiş kim kimin arkasını kollamış… Mesela AK Parti’den istifa edip İmamoğlu’nun ekibine katılan bir kişiye neler verildiğini… gidip orada okusunlar işte.

Zaten CHP içindeki bir grup müthiş derecede eleştiriyor İmamoğlu’nu. İmamoğlu’nun buraya bir proje olarak geldiğini söylüyor. Gerçek CHP’lileri CHP’nin dışına atıp sahte CHP’lilerle doldurdular. Zaten CHP’nin anasını ağlattılar.''

''Gerçekten bu Türkiye için gerçekleşirse...''

''Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in çok önemli bir mesajı var, davaların uzun sürmemesi ile ilgili. Gerçekten bu Türkiye için gerçekleşirse, bir devrim niteliğinde olur. Çünkü bir bakıyorsunuz bazı davalar 3 yıl 5 yıl 10 yıl sürmüş… Zaman aşımına uğrayacak duruma gelmiş. 60 yıl süren davalar var. Akı Gürlek dedi ki, ben o hakime soracağım neden bu davayı bitirmedin diye. Gerçekten de öyle. Dava yükü oluyor bu. Örneğin adliyelere şimdi gidin dava koymuyorlar öğleden sonraya adamlar.''

''Adalet Bakanlığı'ndan bir grup İzmir'de büro kiraladı''

''Buradan bir duyuru da yapayım size: İzmir’de çok büyük değişiklikler olacak. İzmir adliyesinde hem savcılar hem hakimler konusunda büyük değişimler olacağı yeni atamaların yapılacağı duyumu aldım. Gerçekten bu konuda bazı ihbarlar geliyor. Adalet Bakanlığı’ndan bir grubun İzmir’de bir büro kiraladığı ve izmir adliyesindeki her şeyi raporladığını yönünde bir duyum aldım.''