Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir -İzmir'in sivil toplum alanındaki öncülerinden olan ve yaklaşık 300 kuruluşu aynı çatı altında birleştiren Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu, hafızalardan silinmeyecek bir vefa için yolculuğa çıktı. Görevli olduğu okulda öğrencilerini korumak için kendi hayatını ortaya koyan Kahramanmaraşlı öğretmen Ayla Kara, platform tarafından ‘Yılın kahraman annesi’ ilan edildi. İzmirli gönüllüler, hazırladıkları plaketi teslim etmek adına Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

Plaketi evlatlarına teslim ettiler

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu iyilik elçilerinin ilk durağı Ayla öğretmenin evi oldu. Ayla öğretmenin üniversite öğrencisi çocukları Dilara ve Furkan Kara ile bir araya gelen platform üyeleri, anneleri için hazırladıkları plaketi onlara sundu. Daha sonra Ayla öğretmenin kabrini ziyaret eden gönüllüler, mezarı çiçeklerle bezedi ve dualar etti. İzmirli sivil toplum temsilcilerinin kaleme aldığı dayanışma mesajlarını içeren "destek kutusu" da aileye ulaştırıldı.

“Onun cesareti bizim için bir meşale”

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, “Annelik sadece biyolojik bir bağ değil, bir canı, başka canlar için feda edebilecek kadar büyük bir koruma içgüdüsüdür. Ayla Kara öğretmenimiz, o karanlık anda kendi canını değil, evlatları gibi gördüğü öğrencilerini düşündü. Bizler bugün hem onun aziz hatırasını yaşatmak hem de 'Senin çocukların artık bizim de çocuklarımızdır' demek için buradayız. Onun cesareti, biz gönüllü kadınlar için her zaman bir meşale olarak kalacaktır” dedi.

Hatıra Ormanı müjdesi verildi

Program kapsamında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mutlu Kaya’yı da makamlarında ziyaret eden platform üyeleri, İzmir’e özgü yerel ürünleri hediye olarak sundu. Görüşmelerde, Ayla öğretmen için planlanan projeler de masaya yatırıldı. Ege Orman Vakfı ile imzalanan iş birliği sonucunda kasım ayında özel bir "Hatıra Ormanı" kurulacağını belirten Dayıoğlu, “Bu orman, kaybettiğimiz öğretmen ve öğrencilerimizin anısını doğayla bütünleştirerek geleceğe taşıyacak. Yaşanan saldırı toplumun ortak vicdanında derin bir yara açmıştır. Onların adını yaşatmak bizim en büyük toplumsal sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Artemis Lions Kulübü Başkanı Eczacı Hatice Güleç de “Bu Anneler Günü’nde kalbimiz Ayla Kara ve evlatlarıyla. Bu ziyaretle hem şiddete karşı farkındalık yaratmayı hem de gençlerimizi yalnız bırakmadığımızı göstermek istedik” diye konuştu.