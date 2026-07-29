Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yaşayan vatandaşlar için ücretsiz gezi programları düzenlemeye devam ediyor. Yaz boyunca süren etkinlikler kapsamında düzenlenen Körfez turu, yaklaşık 250 vatandaşı Tarihi Bergama Vapuru’nda buluşturdu.

Salı ve perşembe günleri organize edilen programlarda Körfez turunun yanı sıra Kemeraltı, İnciraltı Kent Ormanı ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezileri de yer alıyor.

Başvurular dayanışma noktalarından yapılıyor

Gezilere katılmak isteyen vatandaşlar kayıtlarını kentteki Dayanışma Noktaları üzerinden oluşturuyor. Vapur turunda yetişkinler canlı müzik dinlerken çocuklar için de yüz boyama etkinlikleri yapılıyor.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, etkinliklerin amacını şöyle açıklıyor:

"Tarihi Bergama Vapuru'nda üç nesli bir araya getiriyoruz. Amacımız her yaştan İzmirlinin deniz havası almasını ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde sosyal belediyecilik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Geziye katılanlar memnun

Tura katılan 80 yaşındaki Firuzan Çamlı, evde oturmak yerine belediyenin etkinliklerini takip ettiğini ve gününü dolu dolu geçirdiğini belirtti.

Ablasıyla tura gelen Rukiye Ada, bu tür gezilerin evden çıkmakta zorlanan yaşlılar için moral olduğunu ifade etti. Kemalpaşa'dan gelen Dilek Çeşmebaşı ve 12 yaşındaki oğlu Arda Deniz Çimen ise açık havada vakit geçirmekten memnun kaldıklarını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gezi programlarını yaz boyunca sürdürecek.

