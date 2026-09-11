Son Mühür / Yağmur Daştan – Urla’nın Demircili Koyu’nda aylardır bekleyen Gökbey adlı hurda gemiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Daha önce izinsiz söküm yapıldığı resmi olarak tespit edilen gemiyle ilgili başlatılan yargı sürecinin ardından gemi, 5 Ağustos’ta Akdeniz Deniz Taşımacılığı ve Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına şirket yetkilisi Ergin Gökhan Göl’e teslim edildi. Aradan geçen bir aylık sürecin ardından geminin hala Demircili Sahili’nden götürülmesi beklenirken son durumu Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Son Mühür’e anlattı. Balkan, geminin bir an önce alandan kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, destek için ise İzmir’in vekillerine çağrı yaptı.

“İlk gün söylediklerimizin arkasındayız”

Gemi yetkililerinin Urla’nın tertemiz koyları arasında yer alan Demircili’de söküm işlemini gerçekleştirmek istediğini savunan Başkan Balkan, “Orası bir gemi söküm yeri değil. Yönetmelik de söküm koşullarının oluşturulması halinde sökümün yapılabileceğini söylüyor. Bu konuda jandarmayla, ilçe kaymakamlığımızla ve Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüzle koordineli şekilde nöbet tutuyoruz. Her gün jandarma güvenlik aracı, sahil güvenlik botu ve belediye zabıtamız devriye yapıyor. İlk gün söylediklerimizin arkasındayız” dedi.

“Destek verin, gemi çekilsin”

Geminin içindeki yüklerin bir an evvel çıkarılması ve ardından da geminin sahilden götürülmesi gerektiğini belirten Başkan Balkan, “Gemi boşaltıldığında, içindeki ağırlıklar bir şekilde alındığında çekilerek bir şekilde Aliağa Gemi Söküm Alanı’nda parçalanıp geri dönüşüm olarak ekonomiye kazandırılabilir ama buradaki yapılacak gemi kesme olayının doğaya büyük tahribat vereceği ve oradaki ekosistemi kirleteceği açık. Buradaki halkın, çevre ve doğa dernekleri de geminin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Kış boyunca, yazın gittiğimizden daha fazla Demircili’ye gittik. 40 ayrı eylem yapıldı. Burada yaşayan vatandaşımız, çevre dernekleri geminin geri dönüşüm yapılmasına karşı değil ama araç geminin daha masrafsız şekilde yerinde sökümü yapılması olduğu, çevre tahribatı da göz ardı edildiği için kısa yoldan burada parçalanması kolaya geliyor olabilir. Ancak çevre de göz ardı edilebilecek bir şey değil. Bütün partilerden milletvekillerimiz gelip geminin buradan kaldırılacağını söylemişlerdi. Hem CHP’li hem AK Partili vekillerin söylemleri var. Hatta burada yaşayan ve konuya duyarsız kalmayan vekillerin söylemleri de var. Ben onların da desteğiyle geminin bir an önce çekilmesini bütün yetkililerden talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Endemik bitkileri tehdit ediyor”

Sahilde bekleyen geminin her geçen gün biraz daha çevreyi tahribata uğrattığını da hatırlatan Balkan, “Yağmur yağdığında geminin güvertesindeki o yağlı pis su denize akıyor. Geminin kesilmesinden kaynaklı oluşacak olan çevre kirliliği o sahile çökecek ve yıllarca zehir saçacak. Endemik bitkileri, Posidoniaları, deniz çayırlarını, su altındaki ekosistemi de etkileyecek. Ülkemizde Deniz Kuvvetleri ve Liman Başkanlığı’nın teknolojisi bunu çekmeye gayet yeterli, çok basit bir iş. Her şey ekonomi olarak düşünülmemeli, çevre de göz ardı edilmeden yapılmamalı. Yetkilerden gerekli özeni bekliyoruz, onlar da gösteriyor zaten” diye konuştu.