Bilecik, Ağrı, Adana derken Elban'ın sicili üç farklı il valiliğinden geçiyor. İzmir'le birlikte dördüncü kez vali olan isim, mülki idare camiasında uzun yıllara dayanan bir kariyere sahip. Peki kimdir, nereli, hangi görevlerden geçti?

İzmir'in valisi Süleyman Elban kimdir?

İzmir'in valisi Dr. Süleyman Elban, 6 Haziran 1969'da Kırşehir'de doğdu. İlkokulun bir kısmını Almanya'da, kalanını ve ortaöğrenimini Kırşehir'de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kariyerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladı, ardından Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nda uzman yardımcılığı yaptı. 1994'te Eskişehir kaymakam adayı sıfatıyla mülki idare amirliği mesleğine adım attı. 1995-1996 arasında sekiz ay İngiltere'de dil ve kamu yönetimi eğitimi aldı.

Hangi görevlerden geçti?

Elban, Edirne-Havsa kaymakam vekilliği, Samsun-Yakakent ve Elazığ-Karakoçan kaymakamlıklarının ardından 2003'te Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü şube müdürlüğüne atandı. Aynı kurumda Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı kademelerinden geçti. 13 yıllık bu dönemde mahalli idareler reformuyla ilgili pek çok yasanın hazırlık sürecinde yer aldı.

İki yüksek lisansı bulunuyor. İlkini 2003'te Fırat Üniversitesi'nde mahalli idareler alanında, ikincisini 2008'de İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi'nde kamu yönetimi ve Avrupa Birliği üzerine PPP konusuyla yaptı. Belediye mevzuatı ve gelirleri konusunda dört kitabı yayımlanmış durumda.

Valilik kariyeri nasıl ilerledi?

Süleyman Elban, valilik koltuğuna ilk kez 30 Mayıs 2016'da Bilecik'te oturdu. Bir yıl sonra, 13 Haziran 2017'de Ağrı Valiliği'ne atandı. 9 Haziran 2020'deki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adana'ya geçti, 19 Haziran 2020'de Adana'da göreve başladı.

Üç yılın ardından İzmir'e geldi. 9 Ağustos 2023 tarihli kararnameyle Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin valiliğine atandı. Aynı kararnameyle 57 ilde vali değişikliği yapılmış, eski İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Adana'ya gönderilmişti. Evli ve iki çocuk babası olan Elban, iyi derecede İngilizce konuşuyor.