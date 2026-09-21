Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Burhan Özfatura, hayatını kaybetti. 20 Eylül’de (dün) evinde geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 83 yaşındaki eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, Dokuz Eylül Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınmıştı. Hastane yönetiminden dün yapılan açıklamalarda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilmişti.

Özfatura’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fatih Özfatura'dan acı paylaşım: Canım babam...

Burhan Özfatura’nın oğlu Fatih Özfatura sosyal medya hesabı üzerinden vefat haberini duyurdu. Mesajda Fatih Özfatura, “Canım babamı fani dünyadan ebedi dünyaya uğurladık , mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

2 ayrı dönemde İzmir’de başkanlık yaptı!

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 8 Haziran 1943’te dünyaya gelen Burhan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Defterdarlığı ve öğretim görevliliği gibi pek çok görevde bulunan Burhan Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989’da görevini Yüksel Çakmur’a devreden Özfatura, 1994 yerel seçimlerinde bu kez Doğru Yol Partisi’nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1999’a kadar görevini başarıyla sürdürdü yaptı. İzmir’de pek çok yatırımın altında imzası olan Özfatura ayrıca çeşitli gazetelerde de köşe yazarlığı yaptı. Burhan Özfatura 21 Eylül 2026 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

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