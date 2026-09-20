SON MÜHÜR/ DİLEK ÇAKIR DURAK- İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura, evinde geçirdiği ani kalp durması rahatsızlığının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Tedavisinin Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde sürdüğü belirtildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, Özftura’nın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çalıkoğlu açıklamasında, “Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Sayın Burhan Özfatura, dün gece sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Sayın Burhan Özfatura’nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte; tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu hastaneye geldi, bilgi aldı

Özfatura’nın hastanedeki tedavisi sürerken, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu’da haberi alır almaz hastaneye geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne gelerek Özfatura’yı ziyaret eden Kocaoğlu, Özfatura’nın oğlu ve yakınlarının yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve Başhekim Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu ile görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane yönetiminin de Özfatura’nın tedavi sürecini yakından takip ettiği belirtildi.

"Dürüst bir başkan"

Son Mühür Gazetesi'ne konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, Burhan Özfatura'nın rahatsızlandığını duyar duymaz hastaneye gittiğini belirtti. Özfatura'yı yoğun bakımda olmasın sebebiyle göremediğini ancak oğlu ve yakınlarıyla görüştüğünü kaydeden Kocaoğlu, "Duyar duymaz hastaneye gittim. Kendisini göremedim ancak oğlu Fatih'i ve yakınlarını gördüm. Şu anda bildiğimiz kadarıyla hayati tehlikesi devam ediyor. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

Burhan Özfatura'nın başkanlığı hakkında konuşan Kocaoğlu, "Kendisi bizim büyüğümüz. İzmir için çok çabalamış bir başkan. Çok dürüst ve gayretli bir başkan. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.