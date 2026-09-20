Son Mühür- İzmir'de geçmiş dönemlerde iki ayrı dönem büyükşehir belediye başkanlığı görevini üstlenen, kentin siyasi ve idari tarihinde derin izler bırakmış olan Burhan Özfatura, ani bir sağlık sorunuyla sarsıldı. Edinilen son dakika bilgilerine göre, dün gece saatlerinde evinde geçirdiği ani ve şiddetli rahatsızlık sonrasında fenalaşan deneyimli siyasetçi, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım tedavisi sürüyor

Rahatsızlığının ardından anında müdahale edilmek üzere 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen 83 yaşındaki Burhan Özfatura, burada acil servis ekiplerince yapılan ilk tetkik ve müdahalelerin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi titizlikle sürdürülen Özfatura’nın sağlık durumu hakkında yakınları ve ailesi kamuoyunu bilgilendirdi.

Kalbi yaklaşık 40 dakika durdu

Ailesi tarafından yapılan açıklamalara ve sosyal medya paylaşımlarına göre, Burhan Özfatura'nın geçirdiği kalp krizi esnasında kalbinin yaklaşık 40 dakika boyunca durduğu öğrenildi. Bu uzun süreli durma anında beyne yeterli kan ve oksijen gidememiş olması, süreci tıbben son derece riskli ve hassas bir boyuta taşıdı. Eski başkanın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.