Sezona deplasmandaki 3-3'lük Samsunspor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Ardından Galatasaray deplasmanından 3-2, iç sahadaki Gaziantep FK karşılaşmasından ise 4-2'lik yenilgilerle ayrılan Göztepe, Alanyaspor deplasmanında da 2-2 berabere kaldı. Son olarak Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisi, 6 hafta sonunda 3 puanla 17. sırada yer aldı.

Savunma zayıf kaldı: 11 gol attı, 15 gol yedi

Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Göztepe, rakip filelere 11 gol bırakırken kalesinde ise 15 gol gördü. Eksi 4 averaja sahip olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında takımın hücumda etkili olup fazla gol attığını ancak kalesinde de çok fazla gol gördüğünü vurguladı.

Kaleci değişikliği çare olmadı

Savunmanın önemli isimleri Godoi ve Sonko’dan sakatlıkları nedeniyle faydalanamayan Göztepe, kalede yaptığı değişiklikle de aradığı istikrarı yakalayamadı. İlk 4 maçta görev alan ve 10 gol yiyen Luka Gugeshashvili, Gaziantep FK maçının ilk yarısında yediği 4 gol ve taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrası kadro dışı bırakıldı.

Gaziantep FK maçının ikinci yarısında kaleyi devralan ve son iki maçta 90'ar dakika sahada kalan Arda Özçimen de kalesinde 4 gol gördü. Göztepe, eldeki kalecilerine rağmen bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.