Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz, özellikle son günlerde kamuoyuna yansıyan okul kantinlerindeki fahiş fiyat politikaları ile ilgili Son Mühür'e konuşarak, esnafın mağdur olduğunu ve girdi maliyetlerinin ciddi anlamda arttığını vurguladı.

Özgür Yavuz: Biz 80 liraya tost satıyoruz

İzmir'deki birçok kantinde hala 80 liraya tost satıldığını belirten ve mazot ile kira başta olmak üzere maliyetin ciddi anlamda arttığının altını çizen İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz, esnafın ciddi problemler yaşadığını aktararak, "Biz 80 liraya tost satıyoruz, dışarıda varsa beni götürün birlikte gidelim. Zaten alıp, satan esnafınız. Mazotun 100 lira olduğu bir ortamın içerisinde biz geçen sene 88 liraya aldığımız suyu bu sene 148 liraya alıyoruz, kiralarımız yüzde 32'ye yakın arttı, bunun içerisinden nasıl çıkacağız biz de bilmiyoruz" dedi.

"Fiyat tarifemiz ortada ancak her Eylül'de gündem oluyoruz"

Öte yandan, kantincilerin yüksek fiyata ürün satma gibi bir durumlarının olmadığını da kaydeden Başkan Yavuz, esnafın piyasa koşullarının altında rakamlara mücadele ettiğini savunarak, Son Mühür'e yaptığı açıklamasında sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bizim zaten fiyatı yüksek satmak gibi durumumuz yok, fiyat tarifemiz ortada ancak her sene Eylül ayında böyle gündem oluyoruz, şu an gezebiliriz hala 80 liraya tost satan arkadaşlarımız var, hala 10 liraya ayran ve su satan arkadaşlarımız var. Piyasa koşullarının çok çok altında rekabet etmeye çalışıyoruz. Ben geçen gün hastane kantininde 55 liraya su aldım, biz hala 15 liraya su satıyoruz"