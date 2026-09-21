Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür TV’de Tunç Erciyas’ın hazırlayıp sunduğu Sıcak Bakış programına konuk olan Nöroloji Uzmanı Dr. Muharrem Anıl Gürkan, Alzheimer hastalığı, nedenleri, belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir tedavi yönteminin olduğunu müjdesini verdi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Muharrem Anıl Gürkan, Alzheimer farkındalık gününde, hastalık hakkında da bilgi verdi.

Alzheimer nedir?

Alzheimer adını, bu tanıyı ilk tarif eden bilim adamından alıyor. Alzheimer; özellikle unutkanlıkla başlayan bunama ve demans tipidir. Beyinde küçülme sonrasında ise unutkanlığın yanında bilişsel işlevlerin de etkilendiği bir hastalık türüdür.

Gürkan, 15 senede hastalığın maksimum düzeyine ulaşıldığını dile getirdi.

Alzheimer neden hayatımıza sızar!

Alzheimer’ın nedenleriyle ilgili konuşan Gürkan, ailede Alzheimer hastalığı varsa hastalığa yakalanma olasılığının arttığını ancak bunun kesinlik taşımadığını belirtti.

Hastalığın hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilendiğini ifade eden Gürkan, şeker hastalığı ve tansiyon hastalığı gibi rahatsızlıkların da önemli risk faktörleri arasında olduğunu söyledi. Bu hastalıkların damarları bozduğu ve beyinde iltihap yarattığı için kontrol altında tutulmadığında Alzheimer’a yakalanma olasılığını artırdığını belirtti.

Gürkan, bunun yanında uzun yıllar devam eden fizyolojik ve psikolojik stresin de bu süreci tetikleyebileceğini dile getirdi.

Her unutkanlık alzheimer ile karıştırılmamalı!

Unutkanlığın en sık sebeplerinden birinin bütün yaş grupları içinde depresyon olduğunu belirten Gürkan, 65 yaş ve üzerindeki bireylerde unutkanlığın en büyük sebeplerinden birinin de demans olduğunu ifade etti. Gürkan, asıl önemli olan şeyin unutkanlığın hangi yaşta ortaya çıktığı olduğunu söyledi.

Alzheimer ile nasıl mücadele edicez...

Alzheimer olmamak için alınabilecek önlemlere de değinen Gürkan, sudoku çözmenin ve yeni şeyler öğrenmenin faydalı olabileceğini açıkladı.

Gürkan programda, Alzheimer ve demans hastalığının teşhis ve tedavisindeki son teknolojik gelişmeleri, akıllı moleküllerin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini ve gelecekte tıp dünyasını bekleyen büyük dönüşümü tüm detaylarıyla aktardı.

Yeni nesil tedaviler umut ışığı oldu!

Gürkan, 2002 yılından bu yana tıp dünyasında sadece hastalığın semptomlarını ve belirtilerini hafifletmeye yönelik ilaçların kullanıldığını, ancak son yıllarda geliştirilen yeni nesil moleküller sayesinde artık hastalığın seyrini yüzde 30 oranında geriletmenin ve ilerlemesini yavaşlatmanın mümkün hâle geldiğini vurguladı.

Teşhis süreçlerinin de oldukça pratikleştiğini belirten Gürkan, artık sadece basit bir kan testi ve ileri görüntüleme yöntemleriyle hastalığın çok erken aşamalarda tespit edilebildiğini dile getirdi.

Özellikle geleceğe dair umut verici açıklamalarda bulunan Gürkan, tıpkı günümüzdeki bazı kronik hastalıklarda olduğu gibi, gelecekte Alzheimer ve demansın da yılda ya da belli aralıklarla yapılacak tek bir iğne (enjeksiyon) yöntemiyle tamamen kontrol altına alınabileceği ve hastalığın oluşumunun engellenebileceği müjdesini verdi.

Son olarak beyin sağlığını korumanın genç yaşlarda başladığına dikkat çeken Gürkan, özellikle 40’lı, 50’li ve 60’lı yaşlardaki bireylerin zihinsel aktivitelerini artırmaları, yaşam tarzlarına dikkat etmeleri ve beyin sağlıklarına şimdiden yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizdi.