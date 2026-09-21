Son Mühür/ Emine Kulak - Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'de olağan kongre takvimi start aldı, sandık mesaisi sürüyor. İzmir'in 30 ilçesinde geçtiğimiz hafta delege seçimleri tamamlandı. Gözler şimdi ön seçim ve kongrelere çevrildi. İzmir'de 26 ve 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ön seçimde üyeler, ilçelerde kongrelere tek aday olarak girecek başkan adaylarını seçecek

YENİ Parti’de kongre takvimi işlemeye devam ederken ilçelerdeki adaylık yarışı da hareketleniyor. İzmir’de 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ön seçim öncesi örgütleri mercek altına aldı.

Toplantıda 6 ilçe başkanı yer aldı

Bölgesel toplantılara başlayan Güç, bugün Bakırçay’ın ilçe başkanlarıyla Aliağa'da bir araya geldi. Toplantıya Kınık, Bergama, Dikili, Aliağa, Foça, Menemen ilçe başkanları katılım sağladı. Güç’ün bu hafta tüm bölgelere giderek ilçe başkanlarının talep ve önerilerini alacağı öğrenilirken, özellikle yarış olan yerlere ağırlık vereceği aktarıldı.

Kurucu ilçe başkanları ile yola devam kararı

Güç bugün gerçekleştirilen toplantıda, “Ön seçimlerde bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Sizde kendinizi tanıtın. Kurucu ilçe başkanlarısınız. Hepinizle devam etmek istiyoruz” dediği ileri sürüldü.