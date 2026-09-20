Son Mühür- Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura yaşam mücadelesi veriyor. Dün gece evinde aniden fenalaştı. Kalbi durdu. Acil ekiplerinin zamanla yarışı sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne yetiştirilen deneyimli siyasetçinin durumu şu an son derece kritik.

Hastaneden açıklama geldi

İlk saatlerdeki bilgi kirliliği ve belirsizlik, yerini net bir tabloya bıraktı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi yönetimi açıklama yaptı. Sabaha karşı acil servise giriş yapan Özfatura'nın doğrudan Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'ne alındığı duyuruldu. Durum ciddi. Tehlike henüz geçmiş değil. Yapılan resmi bilgilendirmede, hastanın hayati riskinin aynen devam ettiği kamuoyuyla paylaşıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Sayın Burhan Özfatura, dün gece sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir.

Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir.

Sayın Burhan Özfatura’nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte; tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"