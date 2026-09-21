Merve Turan / Son Mühür - Kentteki tarihi yapıları koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün hizmet verdiği Opr. Dr. Bülent Zeren Sağlık Merkezi binasının restorasyonu için düğmeye bastı. 1950-1960 yılları arasında inşa edilen ve dönemin konut mimarisini günümüze taşıyan az sayıdaki örnekten biri olması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' olarak tescillenen yapının restorasyonu, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Valiliği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilecek. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın destekleriyle tamamen aslına uygun olarak yenilenecek olan bina, tekrar aynı faaliyetlerle halkın hizmetine sunulacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Bu değerli yapıyı restore ederek çok daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız. Projeye sundukları önemli destek için İzmir Valiliği’ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı

İhale sözleşmesi imzalanan ve yer teslimi yapılan tarihi yapıda öncelikle güçlendirme uygulaması yapılacak. Ardından iki katlı binanın tamamında özgün yapısal ve biçimsel nitelikler kaybedilmeden, hasarlı bölümlerin iyileştirilmesi sağlanacak. İç mekandan çatıya kadar, yapının tüm bölümleri titizlikle elden geçirilerek aslına uygun şekilde yenilenecek. 8 ayda tamamlanması planlanan çalışmaların ardından binanın çevre düzenlemesi yapılacak ve restorasyon nedeniyle geçici olarak taşınan Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tekrar binada hizmet vermeye devam edecek.

"Tarihi mirasımızı yaşatıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka’nın geçmişten bugüne taşıdığı değerleri korumak, kent kimliğimizi geleceğe aktarmak açısından büyük önem taşıyor. Opr. Dr. Bülent Zeren’in adını yaşatan, Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün hizmet verdiği bu tescilli bina da Karşıyakamız için yaşatılması gereken tarihi bir miras. Cumhuriyet Dönemi İkinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın geleneksel mimari çizgileri ile döneminin modernist yaklaşımlarını bir arada yansıtan bu tarihi yapıyı aslına uygun olarak yenileyecek ve daha uzun yıllar burada halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Restorasyon projesine sağladıkları önemli destek için İzmir Valiliği’ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.