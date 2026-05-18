Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Manavur Deresi, Buca Belediyesi ve İzmir Doğa Severler Derneği’nin (İZDOS) ortaklaşa gerçekleştirdiği çevre temizliği hareketiyle atıklardan temizlendi. Hafta sonu yapılan etkinliğe çok sayıda çevre gönüllüsü destek verdi.

Sabahın erken saatlerinde ellerinde eldivenler ve çöp poşetleriyle alana gelen her yaştan Bucalı, derenin etrafında bulunan plastik, cam ve evsel atıkları bir bir topladı.

Yol kenarlarına ve yeşil alanlara düşünmeden bırakılan çöplerin doğaya verdiği zarara dikkat çeken katılımcılar, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabilmek için uzun süre devam edebilecek yaşam alışkanlıklarının altını çizdi.

"Doğaya sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır"

Etkinlik alanında gönüllülerle bir araya gelerek temizlik çalışmalarına destek veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çevre temizliğinin ve doğayı korumanın yalnızca belediyelerin ya da resmi kurumların görevi olmadığını, toplumun her bir vatandaşının bu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Görkem Duman, doğaya saygılı bir kent vizyonuyla çalıştıklarını dile getirerek, “Doğaya sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır.

Manavur Deresi’nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, çevre konusunda dayanışmanın ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini bir kez daha gösterdi. Daha temiz, daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.