Son Mühür / Yağmur Daştan - Bornova Belediye Meclisi’nin mayıs ayı ikinci olağan birleşiminde, 2025 yılı kesin hesap raporu masaya yatırıldı. Başkan Vekili Tansel Ertürk yönetiminde gerçekleştirilen oturumda, hem ilçeye kazandırılacak yeni hizmet binası için önemli bir adım atıldı hem de belediyenin mali tablosu üzerinden iktidar ve muhalefet arasında tartışmalar yaşandı. Meclisin açılışında Karabağlar’da yaşanan siyasi gerilimlere değinilirken, Bornova’nın geleceğine yönelik yatırım ve hizmet eksiklikleri masaya yatırıldı.

Karabağlar’daki o meclis üyesine tepki: En ağır cezayı almalı…

Meclisin başında söz alan AK Partili meclis üyesi Akın Dalgıç, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve sonrasında da tutuklanan Karabağlar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç hakkında konuştu. Dalgıç, “Karabağlar Belediyesi’nde nahoş bir olay oldu. Geçen gün olan ve sosyal medyada olan konuyla alakalı hem Cumhurbaşkanımıza hakaret hem de oy verenlerimize karşı yapılmış bir hakaret ve olmayacak sözler… Bunları şiddetle kınıyor, en ağır cezayı almasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bornova’ya yeni hizmet binası

Ergene Mahallesi 258 ada 9 parsele kayıtlı taşınmazın satın alınmasına ilişkin önerge oy birliği ile komisyonlardan gelerek Meclis gündeminde görüşüldü. AK Partili Dalgıç, “Oybirliği verdik. Komisyonda da konuştuk. Yerin bedeli ile alakalı rahmini bir bilgi olmadığı söylendi. Biz günün şartlarına uygun olarak alınacağını temenni ederek, bir hizmet binası daha belediyemize kazandırılsın görüşü ile oybirliği verdik” dedi.

Bütçe kalemleri tek tek açıklandı

2025 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu Plan ve Bütçe Komisyonlarından oyçokluğu ile meclise gündemine gelerek görüşüldü. Buna göre; 2025 yılı gelir bütçesi 5 milyar 25 milyon 10 bin TL. Ret ve iadeler düşüldükten sonra 5 milyar 20 milyon TL oldu. 2024 yılından devreden 386 milyon 523 bin 897.34 TL. Tahakkuk toplamı 5 milyon 783 bin 43 TL’ye ulaştı. 2025 yılı net gelir toplamı 4 milyar 146 milyon 150 bin TL olarak açıklandı. Gider bütçesi ise 5 milyar 420 milyon TL olarak kabul edilirken net bütçe 5 milyon 20 milyon TL olarak açıklandı. 1 milyar 56 milyon 801 bin TL ödenek iptal edilmiş olup, 2026’ya devreden ödenek bulunmadı. 2025 yılı toplam giderleri 4 milyar 363 milyon 198 bin TL olarak gerçekleşti. Bunun 486 milyon 11 bin TL’si personel gideri, 42 milyon 993 bin TLSGK gideri oldu. 3 milyar 211 milyon 325 bin TL mal ve hizmet alım giderleri oldu.

35 milyon TL borçlanma yapıldı. Banka hesaplarında 93 milyon 785 bin TL nakit mevduatı olduğu ve 35 milyon TL borçlanma yapıldığı belirtilirken banka hesaplarında 93 milyon 785 bin TL nakit mevduatı olduğu ifade edildi. Rapora göre; 393 milyon 909 bin TL bütçe emaneti olarak 2026 yılı mali yılına devredildi.

“Bizim için olumlu”

2025 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu hakkında söz alan CHP’li meclis üyesi Yağmur Yurdakul Özkan, “Rapora baktığımızda yüzde 60 gelirlerin gerçekleşme durumunu gördük. Birtakım sapmalar var onların nedeninin de dünyadaki ekonomik sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bunun belediyeye de sirayet etmesi çok doğal. Şartlar ülkemiz ve belediyelerimiz için zorlu. Sadece personel giderlerini düştüğümüzde dahi kadın aile, sosyal alanlar, kültürel faaliyetler dahil 70 milyonları buluyor. Kamuya ödenmesi gereken borçların da vadesinin geçmediğini görüyoruz. O yüzden şu ana baktığımızda bizim için olumludur” dedi.

“Herhangi bir kamusal borcumuz yok”

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tokem, “Başarılı bir bütçe tahmini yapmışız diğer belediyelere batığımızda Türkiye genelinde oldukça yüksek bir gerçekleşme oranına sahibiz. Gerçekleşmelerimiz artmış. Personel giderlerimiz bir önceki yıla göre yüzde 5 düşmüş. Bunun alt kalemlerimize baktığımızda en büyük bütçemiz; mayıs ayında emlak vergisi tahsilatlarımız var, en yüksek gelirimiz bu aylarda olmuş. Buna oranla en büyük oran ekim ve kasım oranında vuku bulmuş. Gelir kalemlerine baktığımızda emlak vergileri, kira ve ittifak gelirleri ve en büyük gelirimiz İller Bankası’nın gönderdiği para. Bütün kamu kurumlarına gerekli ödemeleri yaptık. Herhangi bir kamusal borcumuz bulunmamakta. Gerek SSK payları gerek emekli sandığı payları gerekse maaşların düzenli ödenmesi konusunda sorun yaşamadan 2025 yılını tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Araç ve ekip sayımızı artırmamız lazım”

“Sahada baktığımızda bizim gözümüze çarpan bazı şeyler var. Bazı müdürlüklerden bilgi aldık” sözleriyle açıklamalarda bulunan AK Partili meclis üyesi Akın Dalgıç, “Bornova’nın birçok noktası açık hava sahası olmuş. Her köşe başında maalesef moloz yığınları görmekteyiz. Kamera sistemleriyle ilgili bilgi verdiler, hoş bir sistem. İki bölgeden ayda 1 buçuk milyon gibi bir rakamın belediye kasasına girdiği bununla da kamera sayılarının artırılarak daha geniş alanlar için dijital takibin artacağı söylendi. Bu memnuniyet verici bir olay. Fakat yaklaşık üç mahallede baktığımızda üç mahalledeki tamir edilecek çukur sayısı 300’e yakın. Bunları bir kenara koyduğumuzda molozlarla ilgili kısımda temizlik işlerinin çalışması var ama yeterli değil. Çukurlarla ilgili olarak belirleyecek olan Fen İşleri, bütçesinin yüzde 65’ini kullanmış. ‘Personel sayımız nedir?’ diye hep sorduk ama cevap alamadık. Biz personel sayımızı boşuna sormuyoruz. Fen İşleri’ndeki personel sayısı 195, asfalt serim ekibi ise 2. Taş ve tamir ekibi ise 6. Nüfusu 450 bini geçmiş bir ilçede yol çilesinin bitmesi bu ekiplerle mümkün değil. Bunu vatandaş ‘İZSU mu kazmış’ diye bakmıyor, kapatması gereken belediye diye bakıyor. Bütçedeki personel giderimiz 3 milyar 24 milyon liraymış; yani kişi başı 100 bin TL’lik maaş ortalaması alındığında 3 bin civarı bir çalışan olması lazım. Bu çalışan sayısıyla hala çukurlardan bahsediyorsak maalesef önümüzdeki yıl da aynı konuşmaları yapacağız diye geliyor. Acilen araç ve ekip sayımızı artırmamız lazım” çağrısı yaptı.

AK Partili Tatlı’dan 1 milyarlık kesinti eleştirisi

AK Partili Sait Tatlı da “2025 yılına baktığımızda 5 milyar 420 milyon bir gider bütçesi tahmin edilmişti. Burada gerçekleşen rakamlar yaklaşık 1 milyarlık bir sapmayla 4 milyar 400 milyon civarında. Yaklaşık 1 milyarlık bütçe gerçekleşmelerinde azalmayla ilgili bu 1 milyarlık kesintinin nerelerden kesildiğiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bütçenizde yüzde 20’lik bir sapma söz konusuysa doğal olarak sabit giderlerde, yatırım kalemlerinde birtakım azaltmaya gidilir. Baktığımızda personel giderlerinde bir artış söz konusu. Mal ve hizmet kalemlerinde yüzde 10’luk sapma söz konusu, bir yıl için 175 milyon liralık bir faiz ödemesi var. Yine 2025 yılı için Bornova ve Bornova’da yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak adına öngörülen yatırım kalemlerinde yüzde 60 bir sapma var. Fakat bu sapmalar böyle yatırım kalemlerinde varken İZBA şirketinde 10 milyon lira sermaye artırımı düşünülürken 45 milyon liraya çıkarılıyor. Birçok kalemimizde kısıtlamaya gidiyoruz. Bornova’da yatırım için, öngördüğümüz yollar için kısıntıya giderken İZBA şirketiyle ilgili yaklaşık 4 buçuk kat artışa gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tahakkuk ettiğiniz hiçbir yatırım yapılmamış”

Gelir kalemlerinde arsa satışı dışında yüzde 95 gerçekleştiğini de söyleyen Tatlı, “Bu 1 milyarlık kesinti nerelerde, hangi müdürlüklerden kesilmiş… Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 51 milyon 400 bin bütçe ayrılıyor yarısı harcanabiliyor 26 milyon lira. Bütçenin yüzde 50’si harcanmıyor çünkü para kalmıyor. Bu müdürlük önemli, kamulaştırmanın tamamı burada yapılıyor. Gayrimenkul sermaye üretim gideri 420 milyon 500 bin iken maalesef burada harcanan para 140 milyon lira. Geçen sene de üzerinde durduğumuz işlerin Fen İşleri vasıtasıyla yapılması gerektiğini söylemiştik. Ayrılan bütçenin de yetersiz olduğunu ifade ettik. Evet, bazı eksikleri gideriyor ama tamamı giderilemiyor. En azından bir miktar bütçenin tamamı aktarıldığında bu hizmetlerin de yapılması gerekir. Bugünkü rapora baktığımızda geçen sene ayrılan paranın üçte biri ancak harcanabildi. Mali hizmet ödenek kısmının da tamamının iptal edildiğini görüyoruz. Allah korusun herhangi bir doğal afet olduğunda burada herhangi bir para olmadığını görüyoruz. Temizlik işlerimizin bütçesinin de yüzde 50 kesildiğini görüyoruz. n büyük kalem, geçen sene en çok övündüğünüz tüketime yönelik mal ve hizmet kalemi 101 milyondan 40 milyona düşürüldü. Kent Marketlerin 101 milyon mal dağıtması, sosyal yardım yapılması düşünülürken 2,5 kat düşürüldü. Biz kiralarımızı tahsil edemiyoruz. Merkezi hükümetten gelen pay yüzde 100, tahsilatın tamamı yapılmış. Para cezalarında ilginç rakamlar var. Kısaca, gelir kalemlerinde sıkıntı yokken temennimiz yatırım kalemlerinin yükselmesiydi. Ancak bu sene baktığımızda o kalemlerin çok altında yatırım kalemi ayrılmış. Tahakkuk ettiğiniz hiçbir yatırımın yapılmadığını görüyoruz” dedi.

CHP’li Tokem’den ‘Cevdet Yılmaz’ hatırlatması

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tokem ise yanıt olarak, “Biz bütçeyi 2024 yılı Ağustos ve Eylül ayında yaptık. 18 ay önceki tahminlerimiz gerçekleşti. Aynı şekilde Ekim ayında bizimle aynı ayda Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı orta vadeli planda Türkiye’nin 2025 yılı enflasyonu yüzde 17,5 öngörüldü. Gerçekleşen yüzde 31. Aynı şey 2024 yılında da oldu” ifadelerine yer verdi.

“Parmakla gösterilen bir belediye…”

AK Partili meclis üyesi Akın Dalgıç, “Bornova Belediyesi’nin yapmadıklarını, yapamadıklarını konuşmasının önüne geçilmesini istemiyoruz. Bornova Belediyesi kendine münhasır bütçesi olan, ödeneği olan bugüne kadar borçsuz kalmış İzmir’de parmakla gösterilen bir belediye. Biz bunun üzerine Meclis olarak, yönetim olarak ne yaptık? Araçlarımızdan bahsederken Fen İşleri’nin elindeki imkana rağmen yapmadığını söylemiyoruz; elindeki imkanın az olduğunu ve bunu nasıl çoğaltabiliriz diyoruz. Merkezi hükümetteki bütçe açığından ya da orayı burayla mukayese edip ödediğimiz faizi başka türlü değerlendirebileceğimize bahsetmek ya da müdürlüklerdeki dengeli kesintilerin olmasını istemek neden sizi rahatsız ediyor? Hemen Merkezi hükümet, başka belediye… Biz burayı konuşalım. Bir kere de burayla başlayıp burayla bitirelim. Gündemi değiştirmeye çalışmayalım” mesajı verdi.

CHP’li Yurdakul da “Meclise başka belediyelerden örnek vererek giren maalesef ki diğer arkadaşlarımızdı, onun da yeri burası değildi. Karşılıklı bir sataşmaya gerek olmamasına dikkat ettim fakat hatiplerin neye dayandırdıklarını ve birbirlerine müdahale hakkının da kimsede olmadığını düşünüyorum. İsteyen istediği şekilde bir saygısızlık ya da hakaret barındırmadığı sürece istediği açıklamayı yapma hakkına sahiptir. Bunu tartışacak değiliz. Bir kıyasa gitmedim, genel bir ekonomik değerlendirme yapmaya çalışıyorum” dedi.

“Bu bütçe 6 ay önce kapandı, gitti”

“2025 yılında bu belediyenin neyi yapamadığını konuşuyoruz” diyen AK Partili Sait Tatlı ise, “Yapıcı eleştirilerde bulunduğumu düşünüyorum. Özel kalem bütçesinin, kültürün bütçesini, basının bütçesini harcarken, fen işlerinde, temizlikten, park ve bahçelerden kesinti yaparsanız eleştirileri yaparım. Bu bütçe 6 ay önce kapandı ve gitti. Biz kapatılan hesapları konuşuyoruz. O zaman da enflasyon vardı. Tutulan rakamlar var, tutulmayan rakamlar var. Yatırım kalemlerini neden gerçekleştirmediniz. Yatırım kalemlerinde kısıtlamaya gitmişsiniz” ifadelerini kullandı.

Özkebapçı: Kasaplık, bakkalcılık yapmasına karşıyım

AK Partili Osman Zeki Özkebapçı ise, “Bornova’da frene basalım, borçlanmayalım. Yerlerimiz varsa makul fiyatlarla satalım, yatırımlarımızı yapalım. Sosyal yardımı arttıralım. Geçen sene 100 milyondan bu sene 40 milyona düştü. Belediyenin kasaplık, bakkalcılık yapmasına karşıyım. İlla esnaflık yapmaya gerek yok. Hem esnafı zarar ettireceksin hem belediyeyi. Gidin bakın tamamı zarardır ve halkın cebinden çıkıyordur” dedi.

“2 bin 300 çalışanı olan belediye…”

Eleştiri ve yorumların ardından Başkan Vekili Tansel Ertürk de “Grup Başkan Vekilimizin merkezi hükümetteki değerlendirmeleri konuyu çarpıtmak değil; bunların mümkün olabileceğine yönelik örnekler. Gayrimenkul satışı Türkiye’deki bütün belediyelerin finansman gelirlerinin finansman ihtiyacının yüzde 7 civarı gayrimenkul satışından karşılamakta. Bu da makul… Belediyeler gayrimenkul üretebilen kurumlar olduğu için etkin kullanamayacakları gayrimenkulleri finansmana dönüştürebilirler. Burada önemli olan finansmana dönüştürülecek gayrimenkullerin ne kadar etkin olarak aktarılabildiğidir. Benim bildiğim kadarıyla AK Parti iktidarı döneminde iki Yalova büyüklüğünde arsa satıldı. O nedenle o örneklemede sıkıntı görmüyorum. Borçlanma hususuna çok değiniyorsunuz ama Bornova Belediyesi ticari şirket değil, tabi ki borçlanacak. Bütçemizi sürdürülebilir görüyorum. Sosyal belediyecilik anlamında ciddi işler yapılıyor. Belediye başkanımız sabahın erken saatlerde kalkıp geç saatlere kadar Bornova halkı için çalışıyor. Yanlışlarımız yok mu, var. Bütçeyi tahmin etmekte sıkıntı yaşadık. Ben evimin bütçesini tahmin edemiyorum. 2 bin 300 çalışanı olan bir belediyede sürekli olarak değişen ihtiyaçlara değişen cevaplar vermek zorunda olan…” dedi.

AK Partili meclis üyesi alkışladı

Ertürk’ün sözlerine karşılık AK Partili Osman Zeki Özkebapçı “Alkışlamak istiyorum, uzun zamandan beri kaç kişi çalışıyordu öğrenemiyorduk” ifadelerini kullanarak alkışladı. Ertürk de “Devlet sırrı değil, ben öyle biliyorum. Bunu SGK kayıtlarında da görebilirsiniz, her yerde var” açıklamalarında bulundu.

“Bornova’ya bir el atsınlar”

“Bornova Belediyesi İzmir’de bir numaralı belediye” diyen AK Partili Tatlı, “Ben isterdim ki Büyükşehir Belediyesi Bornova’ya yatırım yapsın. Bornova’ya bir el atsınlar. 2024’te yardım göremedik. 2025 yılında göremedik. Borçlanmayla ilgili sürdürülebilir dediniz. 2024 yılında bize 396 milyonluk yük bindi. 2025 yılında 335 milyon ekstra borçlanma yaptık. Faiziyle birlikte 800 milyon lira oluyor. Faizi de toplarsanız 1 milyar. Bu sürdürülebilir değil” dedi.

Toplantıda, Bornova Belediyesi’nin 2025 yılı kesin hesap raporu muhalefetin ret oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi.